James Rodríguez y su ida a Banfield: ¿cuánto costó?, ¿por qué no le tenían fe?

James Rodríguezes la gran figura de la Selección Colombia que este domingo jugará la final de la Copa América frente a Argentina, en la ciudad de Miami. El '10' ha sido el 'MVP' en cada juego que ha disputado la 'tricolor' en el certamen de la Conmebol y antes de que empiece la definición; desde territorio argentino recordaron cómo fue la llegada del cucuteño al Banfield.

El formado en la cantera de Envigado Fútbol Club arribó al popular 'taladro' en el 2008 y luego de varios partidos se ganó su lugar en el club y posteriormente logró coronarse campeón. Incluso antes de lucir los colores de Banfield, James David fue a probarse en Boca Juniors.

"Se probó en Boca, pero no cumplió con los registros de GPS y no quedó. Yo estaba en Quinta División. Me llamó Carlos (Portel - presidente de Banfield en ese momento-) y me dijo: 'Te voy a mandar un colombiano, pero míralo a tu estilo. Enseguida me di cuenta que era un fenómeno", se leyó en 'TYC Sports'. Las palabras fueron de Clide Díaz.

James Rodríguez 'suena' para reforzar a Banfield en este 2024. Foto: Twitter @CAB_oficial.

Lo cierto es que el primer acercamiento de Banfield con el actual capitán de la Selección Colombia se dio por medio de una reunión de un empresario, quien logró conseguir un video de James que en esa época era toda una promesa del fútbol.

Después de esa reunión salieron algunos detalles a la luz como que en un principio no querían ver el video con las jugadas del actual '10' de Colombia, pero el representante se las ingenió.

"Al terminar, el representante me preguntó si tenía tiempo para ver algo y como tenía cosas para hacer, le dije que mi computadora estaba rota, cosa que no era verdad, pero me anticipó porque sacó de adentro de un bolso una laptop y me mostró las imágenes que después derivaron en que yo volviera loco al presidente", se agregó en 'TyC'.

¿Cuánto costó James Rodríguez en Banfield?

Por último, Clide Díaz reveló el tema del arribo del mítico 10 de la Selección Colombia no fue fácil, pero se arriesgaron porque James tenía pinta para ser una gran figura.

De entrada, pese a su calidad, sabían que era una apuesta, una apuesta a futuro que podría salir bien, regular o mal. En sus inicios en Banfield tuvo problemas de adaptación, cuentan que a James le hacía falta su familia, que reclamó cuando no lo pusieron en la primera división y que estuvo a punto de regresarse a nuestro país.

"El préstamo de un juvenil en Banfield no se abonaba y tampoco se le ponía opción a los chicos. Si quedaba, a futuro se le reconocía un porcentaje de una venta, que era un 20% como máximo, pero como James era tan figura en Colombia pidieron por el 50 por ciento del pase cerca de 500 mil dólares. Yo casi me caigo de espalda, pero la verdad que valía la pena porque, si bien no tenía ni idea hasta dónde podía llegar en su carrera, sí tenía seguridad que James iba a ser una figura de nivel internacional", continuó.