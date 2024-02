James Rodríguez ya tendría todo decidido: adiós al Sao Paulo y a iniciar otra etapa en su carrera

James Rodríguez ha sido el tema en tendencia en los últimos días. El zurdo no ha venido teniendo participación con Sao Paulo y cuando se pensaba que iba a reaparecer, por lo menos en las gradas, no fue así, pues terminó por ser el único jugador del plantel 'tricolor' que no estuvo presente en la final de la Supercopa de Brasil, título que consiguió el 'Sao', luego de ganarle al Palmeiras 4-2 en la tanda de penales.

Alrededor de la situación que esta rodeando actualmente al '10' de la Selección Colombia hay varios rumores de una salida que tendría de por medio una rescisión de contrato con Sao Paulo, cosa que acrecentaría las versiones que lo ponen de regreso en el fútbol de Europa con Besiktas o una nueva etapa deportiva en la MLS, pues el Real Salt Lake viene siguiendo de cerca lo que vive el cucuteño en su actual equipo.

No obstante, desde Brasil, el hecho de que James deje de ser jugador del equipo de Morumbí lo dan como un hecho y según información del periodista Gabriel Sá, la decisión final del colombiano sería anunciada en las próximas horas. De hecho, según relata el comunicador, el propio Sao Paulo ya tendría un comunicado de prensa que explicaría con más detalles todo lo que viene sucediendo.

"La rescisión se firmará entre hoy y mañana. El club ya tiene preparado un comunicado, que se publicará tras la firma", fue lo que se leyó en lo informado por Sá.

Además de ello, asegura que los principales pretendientes de Rodríguez Rubio son tanto Besiktas, como el Real Salt Lake, aunque no desestiman que otros clubes de Sudamérica están detrás de los servicios del volante ofensivo, pues hasta contactos ya habrían iniciado.

"Tras dejar São Paulo, James Rodríguez recibió contactos de Besiktas (Turquía), Real Salt Lake (EE.UU.) y varios clubes de Sudamérica", terminó por agregar el periodista.