James Rodríguez este lunes comenzó siendo foco de la prensa, porque se habla mucho de una posible salida del Sao Paulo, pero también desde el club brasileño se pronunciaron y en esta ocasión fue el propio técnico Thiago Carpini, quien contó qué es lo que pasa con el volante colombiano.

En una entrevista con ‘Donos da Bola’, el estratega del cuadro ‘tricolor’ detalló que el cucuteño está teniendo un problema “crónico”, que lo tiene alejado de las canchas, en todo este 2024.

“James Rodríguez es un tipo muy animado, no estorba en absoluto, el problema es que ha estado luchando con la sesión de entrenamiento. Con cada secuencia que tiene, viene con un problema crónico en el tendón, en la pantorrilla”, explicó de entrada Thiago Carpini.

El técnico del Sao Paulo afirmó que eso ha afectado al futbolista, por lo que no le ha permitido jugar y hay ‘frustración’ por su presente.

“Pierde tres o cuatro días y cuando alcanza su mejor forma, lo vuelve a sentir. Creo que esto ha afectado su parte mental y ha dificultado su regreso. Ha dificultado el retorno de él, porque quería acelerar el proceso para poder estar con el equipo”, concluyó Carpini.

De esa manera, el trabajo de cargas del que se ha señalado en Brasil que vienen haciendo con James Rodríguez, sí es cierto, pero los problemas han aparecido para el mediocampista cucuteño, quien desde hace varios años ha tenido lesiones en la pantorrilla.

¿Qué más dicen en Sao Paulo de James Rodríguez?

Este mismo lunes, el director deportivo del club, Carlos Belmonte, fue más riguroso al referirse a la actualidad del colombiano, y fue tajante al decir que no pudo adaptarse.

"Lo tomamos con total naturalidad. James no ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería y como no juega, no está satisfecho”, aseveró.

A eso se suma que desde Europa mencionan del interés del Besiktas, de Turquía, que tendría conversaciones con el colombiano, aunque saben que tiene contrato vigente con el Sao Paulo. Sin embargo, una recisión de contrato no está lejos de suceder, ya que la prensa brasileña informa que el futbolista se reuniría con los directivos del club paulista en las próximas horas para dialogar sobre su futuro.

¿Cuándo juega Sao Paulo?

El siguiente compromiso del equipo paulista es este miércoles 7 de febrero, contra Agua Santa, a las 7.35 p.m., pero no hay luces con que James Rodríguez pueda aparecer en este encuentro.