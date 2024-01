Jaminton Campaz y Rosario Central: se vienen horas cruciales para que el 'bicho' defina su futuro

Jaminton Campaz ha sido uno de aquellos protagonistas de una larga novela durante todo el mercado de fichajes. Rosario Central, equipo en el que jugó la temporada pasada y ha mostrado gran interés por hacerse definitivamente con los servicios del jugador, ha sido persistente en buscarlo. No obstante, no han llegado a buen puerto con las negociaciones.

Por el momento, el club argentino compró el 50% de sus derechos deportivos, pero no habría llegado a un acuerdo en su totalidad con Gremio de Porto Alegre, equipo que determinó su cesión a principios de 2023 y el cual tiene el restante del porcentaje de su ficha.

Pues bien, desde Brasil aseguran que, pese a que el equipo brasileño le había dado la bienvenida nuevamente, el jugador colombiano estaría en Argentina con grandes intenciones de resolver de una vez por todas su situación con Rosario Central y finalmente unirse a sus filas.

De hecho, que esto ocurra, lo dan prácticamente como un hecho. “El colombiano se fue a Argentina y ya no trabaja en el CT Luiz Carvalho. Volverá a jugar en Central, que compró el 50% de sus derechos”, fueron las palabras de Bruno Soares, periodista deportivo de 'Radio Bandeirantes POA',

Campaz deixou o #Grêmio.



O colombiano embarcou para a Argentina e já não trabalha mais no CT Luiz Carvalho. Voltará a atuar pelo Rosário Central, que comprou 50% dos seus direitos. @BandeirantesPOA pic.twitter.com/e1jMwRI9Mq — Bruno Soares (@brunosreporter) January 23, 2024

Por el momento, no ha habido una declaración oficial respecto a lo que está sucediendo con el jugador, aunque claras han sido las intenciones del 'bicho' por unirse al 'canalla'.

De hecho, algunas semanas atrás, dejo un mensaje en sus historias de Instagram en donde se mostraba contento mostrando una foto suya brillando con la camiseta amarilla y azul del cuadro rosarino.

¿Qué opina Miguel Ángel Russo del caso Jaminton Campaz?

Miguel Ángel Russo, campeón con Rosario Central. @RosarioCentral

Hace algunas semanas, el entrenador argentino dejó en claro que las negociaciones continuaban, pero que estaban siendo muy difíciles debido a que eran muchas partes que se tenían que poner de acuerdo para que finalmente se diera por completado su fichaje por Rosario Central.

"En definitiva aparecen muchas versiones muchas cosas y la negociación con jaminton Campaz es muy difícil. Está Rosario Central, está Gremio, luego está el propio Campaz; son muchas cosas, muchos factores y muchos lados que tienen que estar de acuerdo , lo cual yo también pido y tengo que estar de acuerdo", declaró el estratega.

Aunque, algo cansado del tema, también declaró que no está seguro de cuando se terminará por sumar Campaz al plantel, pero si quiere estar, estará más que bienvenido. "Ni idea cuando se suma. Si viene, bien, y si no viene... No se puede estar esperando, tengo que dedicarme a los que tengo acá. No quiero ni hablar del tema", en medio de algunas risas declaró Russo.