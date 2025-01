Jhon Arias dice no y se niega a ir a club europeo; en Fluminense buscarían convencerlo

Jhon Arias, quien desde hace unos años para acá se ha convertido en uno de los principales exponentes colombianos en el fútbol internacional, nuevamente da de qué hablar en Brasil y especialmente Europa. ¿Por qué?

Y es que, dicho por el mismo presidente de Fluminense, desde el ‘viajo continente’ le han escrito a él para poder dejar salir al futbolista de 27 años. Sin embargo, la súplica no pasa únicamente por darle vía libre a su fichaje, sino que también para convencerlo a que acepte la millonaria propuesta.

“De lo que llegó por Arias, la mejor propuesta económica fue la del Zenit, y siempre ha dejado claro que no jugará allí. El técnico del Zenit me manda mensajes insistentes, ‘ayúdame a convencerlo’, pero no hay manera”, fueron las contundentes palabras de Mario Bittencourt, quien es el máximo dirigente del cuadro ‘Flu’.

Jhon Arias se lamenta con Fluminense - Foto: Ruano Carneiro/Getty Images

Esto solo deja en evidencia el gran interés que existe por parte de la dirigencia rusa en hacerse con los derechos deportivos de Jhon Arias. A eso la reciente proipuesta de diez millones de euros, también rechazada por parte de los brasileños, a petición del futbolista colombiano.

Ahora, es importante resaltar que, cada vez se van acercando más las cifras del Zenit con las aspiraciones de Fluminense, que son 16 millones de euros. Sin embargo, de no convencer al ‘cafetero’, nada avanzará en las negociaciones por llevar a Arias al fútbol europeo por primera vez en su carrera deportivo.

Se dice que, una de las principales razones para declinar a la oferta del Zenit, es la no participación en los torneos de la UEFA, debido a la guerra con Ucrania, que acaparó toda la atención del mundo.

Jhon Arias tuvo una gran actuación con Fluminense en la Copa Libertadores. Ruano Carneiro/Getty Images

Al ser todavía una constante esta disputa política y militar, en Europa a Rusia le han cerrado las puertas hasta de la Copa del Mundo. Así que, sin Champions League, Europa League, Supercopa europea y cualquier posibilidad de tener roce internacional, para Jhon Arias, el Zenit no será un destino atractivo, en su intención de dar el saltó al ‘viejo continente’.