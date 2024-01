Jhon Arias solo tiene mente para Fluminense: prepara su regreso, tras rechazar oferta desde Europa

¡Le ‘coquetean’, pero no lo seducen! Así es el panorama de Jhon Arias en el plano internacional, donde lo buscan para este mismo mercado de fichajes, pero el colombiano no cede y se mantiene firme en su posición de continuar en el Fluminense de Brasil.

Pilar, referente y protagonista en el onceno inicial de ‘Flu’, el futbolista ‘cafetero’ es uno de los atractivos principales en el ‘viejo continente’. Y es que, ¡no es para menos! Pues su participación en el campo fue más que fundamental para que los brasileños obtuvieran su primera Copa Libertadores de la historia.

Por esto y mucho más, parece ser que Jhon Arias no tiene mucha intención de dejar Fluminense en este mercado de fichajes. Según lo publicó el medio ‘Globo Esporte’, el mismo colombiano rechazó una oferta del continente europeo, con la intención de continuar en ‘Flu’ este 2024.

“Jhon Arias era buscado por el Zenit, pero no tiene interés en jugar el campeonato, ya que no tiene posibilidades de jugar la Champions League”, indicó inicialmente el portal brasileño sobre la situación del oriundo de Quibdó en esta ventana de transferencias.

No obstante, ‘Globo Esporte’ también enfatizó en que este interés no viene de ahora, sino de hace mucho tiempo. Pero los esfuerzos han sido en vano por parte de los rusos en su intención de convencer al colombiano: “En el radar del Zenit desde al menos mediados de 2023, Jhon Arias volvió a ser buscado por el club, pero nuevamente optó por no irse al fútbol ruso. El Zenit buscó contacto tanto con el colombiano como con el Fluminense, pero no abrió negociaciones”.

Jhon Arias, actual futbolista del Fluminense de Brasil. Foto: AFP.

¿Jhon Arias tiene más pretendientes en este mercado?

Según informaciones desde territorio brasileño, el futbolista ‘cafetero’ no ha recibido más ‘coqueteos’ en esta ventana de transferencia, a excepción de la del Zenit, misma razón por la que su presencia en Fluminense para este 2024 es más que un hecho.

“Más allá de la propuesta rusa, no hay otras ofertas por Jhon Arias. Uno de los pilares del equipo de Fernando Diniz, el colombiano continúa normalmente en el club con el que tiene contrato hasta finales de 2026 y que renovó en enero de 2023”, afirmó ‘Globo Esporte’.

Además, el medio local detalló que el regreso del centrocampista está previsto para el 23 de enero, al igual que el de los principales jugadores del Fluminense, quienes esperan repetir la hazaña lograda en el 2023, cuando se coronaron por primera vez en su historia de la Copa Libertadores de América.