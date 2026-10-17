Jhon Córdoba salvó al Krasnodar: gol y asistencia en 3-3 contra Lokomotiv de Moscú

Jhon Córdoba volvió a vestirse de héroe para el Krasnodar equipo que este sábado visitó al Lokomotiv de Moscú. Fue un apasionante y electrizante empate 3-3 como visitante, en partido por la Liga Premier de Rusia.

El atacante chocoano disputó los 90 minutos y se convirtió en la figura determinante del duelo, al participar de manera directamente en el marcador. Córdoba generó una asistencia para su compañero João Bachi, quien estableció el 0-1 en el marcador en apenas cinco minutos.

Publicidad

Y luego, al 90+3, de cabeza, estableció el 3-3 final para Krasnodar.

Publicidad

Vea acá el gol de Jhon Córdoba HOY con Krasnodar en la Liga de Rusia:

Así fue la asistencia de Jhon Córdoba en Lokomotiv de Moscú vs. Krasnodar:

ASSIST from Jhon Córdoba for Krasnodar. Jhon Córdoba provided the pass that ended in a golazo for his team against Locomotiv Moscow in the Russian Premier League! 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/kQXafbWzxQ — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) October 17, 2026

Publicidad

.