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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Córdoba salvó al Krasnodar: gol y asistencia en 3-3 contra Lokomotiv de Moscú

Jhon Córdoba salvó al Krasnodar: gol y asistencia en 3-3 contra Lokomotiv de Moscú

El delantero colombiano marcó en los últimos instantes para darle un punto al Krasnodar que visitó al Lokomotiv de Moscú, en partido por la Liga de Rusia. ¡Jhon Córdoba está imparable!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Jhon Córdoba, delantero colombiano del Krasnodar.
Jhon Córdoba, delantero colombiano del Krasnodar.
Getty Images

Jhon Córdoba volvió a vestirse de héroe para el Krasnodar equipo que este sábado visitó al Lokomotiv de Moscú. Fue un apasionante y electrizante empate 3-3 como visitante, en partido por la Liga Premier de Rusia.

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El atacante chocoano disputó los 90 minutos y se convirtió en la figura determinante del duelo, al participar de manera directamente en el marcador. Córdoba generó una asistencia para su compañero João Bachi, quien estableció el 0-1 en el marcador en apenas cinco minutos.

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Vea acá el gol de Jhon Córdoba HOY con Krasnodar en la Liga de Rusia:

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Así fue la asistencia de Jhon Córdoba en Lokomotiv de Moscú vs. Krasnodar:

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