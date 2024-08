Jhon Córdoba y la clara solicitud que le habría hecho al Krasnodar: busca cambiar de aires

Luego de ser el delantero titular de la Selección Colombia en la Copa América, Jhon Córdoba es tema en tendencia en los últimos días,.

El colombiano habría sido claro con su actual club, el Krasnodar pues según el periodista Mauricio Luna, el atacante le habría comentado a la dirigencia su deseo de salir del equipo, antes del final del mercado de transferencias de verano, esto junto a otro de sus compañeros de equipo, Eduard Spertsyan.

"Jhon Andrés Córdoba y Eduard Spertsyan han informado a la directiva de Krasnodar su deseo de ser transferidos antes del final del verano", fueron las palabras con las que el mencionado periodista informó sobre la situación que vive actualmente Córdoba.

#Rusia Arménie Football reporta:



🇨🇴 Jhon Andrés Córdoba y 🇷🇺 Eduard Spertsyan han informado a la directiva de @FCKrasnodar su deseo de ser transferidos antes del final del verano



El contrato del bisonte termina al final de esta temporada.#MERCADO pic.twitter.com/UVSMI7OyoE — Mauricio Andrés Luna Aroztegüi (@MauricioAndrsL6) August 23, 2024

Cabe resaltar que,el propio jugador ha dejado en claro en los últimos días que ha habido algunos acercamientos por parte de algunos clubes, sin dar nombres concretos, pero la situación que vive en su actual equipo no favorece de a mucho el hecho de querer irse.

"Ha habido contactos, el mercado sigue abierto. No ha sido fácil las conversaciones con mi actual club", manifestó el chocoano en declaraciones recogidas por 'La 10'.

"Yo creo que es más un tema de transacciones, ahorita no se puede hacer mucho desde Rusia y se complican las cosas un poco", agregó a su explicación.

Jhon Córdoba, jugador del Krasnodar

Igualmente, aseguró que, la idea es moverse lo mejor posible de cara a favorecer lo más posible su carrera profesional, aunque aún le queda un año de contrato, hasta mediados de 2025, con Krasnodar. "Esto es fútbol, es impredecible. Todavía tengo un año de contrato acá en Krasnodar, existen todas las posibilidades. Que sea lo mejor para mi", con notable ilusión en sus palabras, dejó en claro Jhon.

Finalmente, sin ser ajeno a sus deseos, contó que el verdadero sueño de él es jugar algún día en la Premier League, por lo que buscará, sea como sea, jugar en dicha liga. "Siempre me he trazado retos y dentro de ese que me hace falta aún es ir a la liga inglesa. He tenido la oportunidad, pero por temas extraordinarios con los clubes, no se ha podido. Si se tiene que dar, llegará y trataremos de hacerlo de la mejor manera", mantuvo el delantero colombiano.

Debido a que Jhon Córdoba tiene un contrato vigente con Krasnodar, cualquier equipo que busque hacerse con sus servicios tendrá que negociar el valor de su fichaje con el equipo ruso, además del salario del jugador. Según información del medio especializado en el mundo de los fichajes, 'Transfermarkt', el de Istmina, Chocó, tiene un valor de mercado de 14 millones de euros, por lo que, en caso de que se de una transferencia, las cifras rondarían estos números.