Hansi Flick espera con ansias la inscripción de un fichaje a Barcelona: "Ojalá nos ayude"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aseguró que el centrocampista Dani Olmo está "listo para jugar" este sábado contra el Athletic Club y confía en que pueda ser inscrito a tiempo para el partido, algo que todavía no ha sucedido debido al 'fair play' financiero.

"No es mi trabajo (inscribir a los jugadores), pero me gusta lo que veo en relación a Dani (Olmo). Está listo para jugar. Espero que mañana esté en el equipo y nos pueda ayudar. Sería muy positivo, porque es un jugador fantástico que marca la diferencia bajo presión y delante de la portería", valoró el técnico alemán.

Desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Flick se pronunció sobre la salida del centrocampista Ilkay Gündogan, que este viernes fue traspasado al Manchester City.

"Antes del partido contra el Valencia tuvimos un debate honesto. Gündogan nos quería ayudar, pero las cosas han cambiado en la última semana. Lo conozco y solo puedo decir cosas buenas de él. Es un jugador y una persona fantástica", declaró.

El técnico del Barcelona confirmó que Fermín López, que se unió el martes a los entrenamientos tras haber disputado la Eurocopa y los Juegos Olímpicos este verano, está listo para jugar, y aclaró que la baja del defensa Andreas Christensen en el entrenamiento de hoy se debió únicamente a los problemas físicos del jugador.

Dani Olmo como nuevo jugador del FC Barcelona Foto: vía X @FCBarcelona

"El año pasado jugó muchos partidos, tuvo problemas físicos y nos tenemos que ocupar de ellos. Es un defensa fantástico, pero si solo está al 80% no nos puede ayudar. Nuestro trabajo es ayudarlo a que llegue otra vez al 100%", detalló en relación al danés.

Por otra parte, Flick admitió que el canterano Marc Casadó "es comparable físicamente" a Joshua Kimmich, al que entrenó durante su etapa en el Bayern Múnich, y evitó hablar sobre posibles fichajes: "Siempre me centro en la plantilla que tengo, en lo que puedo cambiar. Pensar en lo que no tenemos no va muy bien. Tenemos un buen equipo, con calidad, y con el intentaremos ganar mañana".

Al ser preguntado por Nico Williams, el técnico siguió la misma línea y respondió que no es trabajo suyo "hablar de un jugador del equipo contrario". "Nos centraremos en intentar frenarlo y seguro que Jules (Koundé) hará un gran partido", añadió.

Flick destacó que el Athletic Club es un equipo "con una visión clara" y "muy fuerte físicamente", por lo que espera "un partido duro" en el que el conjunto azulgrana deberá "mejorar" para "no cometer los mismos errores de la primera mitad contra el Valencia" y tener un "mayor control del partido".