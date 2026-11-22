Este domingo, Benfica recibió a Torreense por la cuarta ronda de la Copa de Portugal. Y Jhon Jáder Durán fue protagonista con gol.

Haciendo un gran amague dentro del área, el colombiano apareció por delante de los defensores centrales para luego alzarse por los cielos y cabecear de gran manera una pelota con la cabeza.

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Esta se hizo inatajable para el guardameta de Torreense.

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Vea el gol de Jhon Durán, con Benfica por la Copa de Portugal: