El alemán, Alexander Zverev, que cayó este domingo en la final de las Finales ATP contra Carlos Alcaraz, felicitó al español tras el partido y bromeó, con deportividad y todavía sobre la pista: "Si te retiras mañana, está bien".

"Increíble. Quiero decir, este año has conseguido completar el Grand Slam de carrera y ahora lo rematas con tu primer título de las Finales ATP. ¡Es increíble!", dijo sobre su rival, que le venció en dos sets (6-2, 7-6 (7)), en un duelo que duró más de dos horas.

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"Eres una auténtica leyenda de nuestro deporte y solo tienes 23 años, más o menos. Así que, si mañana decides retirarte, no pasa nada, puedes simplemente relajarte", aseveró sobre el murciano, que reaccionó a estas palabras riéndose.

Carlos Alcaraz, tenista español, con el trofeo tras ganar el Torneo de Maestros AFP

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Alcaraz se hizo con su primer título en las Finales ATP, también conocidas como Copa de Maestros, mientras que Zverev lo conquistó en 2019 y 2021.

