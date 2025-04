Jhon Durán fue 'salvado' por Cristiano Ronaldo; Al Nassr le ganó 2-1 a Al-Riyadh

Jhon Durán no tuvo la suerte necesaria este sábado 12 de abril con el Al Nassr. Por más que lo intentó y quedó de cara al pórtico rival, la fortuna no estuvo de su lado; sin embargo, el colombiano fue 'salvado' por Cristiano Ronaldo, que sí estuvo fino, y le dio la victoria a su equipo 2-1 contra un competitivo Al-Riyadh.

Y es que el elenco de la ciudad de Riad tuvo el dominio en líneas generales del juego, pero en la definición no estuvo certero, sobre todo en la primera parte. De esas opciones creadas por la escuadra dirigida por Stefano Pioli dos quedaron 'servidas' a los pies de Durán, pero desafortunadamente no pudo embocarlas. La primera tras un pase de lujo de Cristiano, y en la segunda, no alcanzó a darle la dirección necesaria a la esférica.

Pero el que sí logró convertir en el campo de juego del Al -Awwal Park fue el Al-Riyadh. Aunque primero avisó con tiros en el palo. Finalmente, Faïz Selemani logró doblegar a Bento, el golero del Al Nassr, y hubo silencio entre los hinchas locales.

Para la segunda parte, liderados por 'CR7', Al Nassr logró igualar la contienda. El exReal Madrid estuvo atento en el área para solo inflar las redes; esto al minuto 56. Luego, al 64, logró marcar un verdadero golazo.

Publicidad

Tras una acción por la izquierda con Sadio Mané, y tras una rechazo del Al-Riyadh, el balón le quedó servido al oriundo de Madeira, que sin dejarlo caer, lo empalmó y a continuación llegó su número tanto 933 de su carrera profesional.

Jhon Durán y Cristiano Ronaldo en Al Nassr X AlNassr_EN

Durán lo siguió intentando en la parte complementaria, pero ahora le sumó la intervención del arquero de Al-Riyadh, Milan Borjan. El '9' se lamentó una y otra vez.