Jhon Jáder Durán, coronado con “aterrador” apodo que también tienen ‘CR7’ y Mané

Jhon Jáder Durán está demostrando por qué su actual club desembolsó 77 millones de euros por él, la cifra más alta que se ha pagado por un futbolista colombiano en la historia.

El antioqueño lleva 6 goles en ocho apariciones con su nuevo equipo y fue el héroe de la clasificación a los cuartos de final de la Champions de Asía a firmar un doblete en el triunfo 3-0 de local sobre Esteghlal, de Irán.

Su desempeño es tan alto que ya es visto como “la joya que faltaba” en la escuadra de Riad, capital saudí, según lo definió el medio de comunicación de ese país 'Al Ayum', especializado en deportes y que le dedicó un apartado exclusivo para destacar su aporte en el frente de ataque.

“Duran logró compensar la marcha del brasileño Anderson Talisca, que se unió a las filas del Fenerbahce de Turquía”, detalló la publicación.

Pero ahí no para todo si se tiene en cuenta que también se dijo sobre el paisa de 21 años, que se ganó un particular apodo debido a que se supo acoplar con luz propia a un plantel de grandes figuras, pues no se ha dejado opacar de referentes como el portugués Cristiano Ronaldo o el senegalés Sadio Man.

Jhon Jáder Durán, “joya de la aterradora trinidad” del Al Nassr

El mismo medio se rindió a los pies del ariete después del triunfo en la Champions asegurando que el ‘cafetero’ es un elemento invaluable, pues reúne todas las características que se buscan en un futbolista de alto nivel.

“Durán es la pieza de oro o joya que Al Nassr buscaba. Tiene la presencia de un delantero fuerte, fiero, capaz de marcar con ambos pies y con la cabeza y sacudir las porterías rivales desde las medias ocasiones”, indicó Al Ayum.

De esta manera, se justificó su inclusión en el nuevo tridente que mete miedo en el Medio Oriente, pero con ‘cracks’ de talla mundial y cuyo apodo busca atemorizar a los rivales.

“Durán representa una gran amenaza junto al dúo de Cristiano Ronaldo y Sadio Mané, completando la ‘aterradora trinidad’”, cerró el texto.

Bajo este panorama, el antioqueño se alista para afrontar las fases finales de la Champions de Asia en Arabia, sede de los partidos restantes, y se prepara para su siguiente actuación: de local contra Al-Kholood el viernes 14 de marzo a las 2 de la tarde, hora colombiana, en cumplimiento de la fecha 25 de la liga saudí.