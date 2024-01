Jorge Luis Pinto estuvo 'coqueteando' con un grande de Perú: "Estoy viviendo el fútbol"

Jorge Luis Pinto es uno de aquellos entrenadores colombianos que siempre están en la órbita de varios clubes. El estratega tuvo su último paso como director técnico en el Deportivo Cali, equipo del que salió días antes de que iniciara la Liga 2023-II del Fútbol Profesional Colombiano.

Sin embargo, recientemente tuvo una aparición en exclusiva para 'Blog Deportivo', programa de la emisora 'Blu Radio', en donde reveló que estuvo haciendo estos últimos meses donde permaneció sin dirigir. "Estuve en Europa viendo fútbol. Hace 15 días estuve viendo a Barcelona, Atlético de Madrid. Estuve también conociendo la estructura del Athletic Bilbao. Para mí es de las mejores. estructuras del mundo. En la sede campestre hay 8 canchas iluminadas hay varias concentraciones y conocí todos los equipos que están en las diferentes categorías del fútbol profesional de España", dejó en claro.

No obstante, lo que sorprendió a varios de los oyentes en aquel momento fue la revelación que hizo Pinto, pues aseguró que estuvo hablando para ser el nuevo director técnico de Alianza Lima, equipo que recientemente contrato, precisamente, un colombiano para dicho cargo, pues Alejandro Restrepo fue el elegido por los 'aliancistas' para que se convirtiera en su nuevo entrenador, e incluso aseguró haber estado en contacto con algunos clubes de Bolivia.

"Estoy mirando mucho fútbol y estoy viviendo. Hubo por ahí algo en el en Alianza Lima con Perú, algo también con Bolivia. Pero estoy sin afán, con calma. Viendo pasar esta etapa. Estoy viviendo el fútbol", dejó claro el director técnico colombiano.

Igualmente, dejó en claro que se sigue preparando día tras día para dar lo mejor de sí, una vez vuelva a dirigir. "Siempre estoy actualizado en formas de trabajo en todos los sentidos, en la práctica y en la teoría. Normalmente cuando voy a España, paso por una librería dónde está toda la literatura deportiva del mundo", dejó en claro.

