Juan Fernando Quintero llevó hasta la 'locura' a Gustavo Costas, con su golazo a Rivadavia

El gran héroe de la jornada para Racing fue Juan Fernando Quintero , luego de darle la victoria a su equipo al minuto 87 con un golazo de tiro libre contra Independiente Rivadavia, en partido por la fecha 22 de la Liga de Fútbol Profesional de Argentina. Finalmente, el encuentro quedó 2-1 a favor de la 'academia'.

Cerca del minuto 87, el colombiano se hizo cargo de un tiro libre, cercano al borde del área. Claramente, el equipo rival sabe lo que es que 'Juanfer' frente al balón, por lo cual puso mucha gente en la barrera, que acomodó minuciosamente el arquero de Rivadavia. Sin embargo, para evitar la magia de este tipo de 'cracks' no hay una 'fórmula' y así, Quintero, de pierna zurda, cómo no, logró rematar el balón con violencia, pero con la suficiente colocación para que vaya directo al arco.

Si bien el esférico fue tocado por el arquero,el disparo fue con tanta potencia que terminó colándose en lo más profundo de las redes defendidas por Ezequiel Centurión, quien se lamentó ante el gran cobro del '8' de Racing.

Juan Fernando Quintero le dio el triunfo a Racing sobre Independiente Rivadavia. @RacingClub

Y es que todo lo que rodeó este golazo generó un aura especial, pues incluso, Gustavo Costas, técnico de la 'academia', vio el paso a paso de esta jugada y en el momento en que entró el balón, significando el 2-1, se desató en emociones: saltó, corrió, gritó como un hincha más, para luego sellarse en un profundo abrazo con su dirigido, un abrazo acompañado por besos y, seguramente, palabras de agradecimiento.

Publicidad

Luego, sus compañeros de equipo se sumaron a aquel abrazo, cobijando a Quintero y a Costas, quienes compartieron un momento especial en El Cilindro, en donde el futbolista antioqueño viene demostrando toda su capacidad, en los últimos meses, cosa que Gustavo ha agradecido de sobremanera al 'crack' de 'Juanfer'.