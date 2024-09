Juan Fernando Quintero y el curioso apodo que se llevó al llegar a Racing

Una de las figuras más queridas de Racing Club es, actualmente, Juan Fernando Quintero, quien ha sabido ganarse el corazón de los hinchas a punta de goles, asistencias, magia y buenas actuaciones.

Desde su llegada a la 'academia', su impacto ha sido más que evidente y recientemente se convirtió en tendencia, esto, debido a que fue la máxima estrella de la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana , dando dos asistencias impresionantes para eliminar a Athlético Paranaense, fuerte rival que se encontraba en el camino del cuadro 'albiceleste'.

Juan Fernando Quintero celebra con Roger Martínez con Racing Foto: AFP

Debido a la trascendencia que tuvo la actuación deQuintero en este encuentro , varios medios argentino y algunos hinchas en redes sociales, empezaron a llamar al colombiano con un particular apodo: 'el nalgón'.

Y es que para el antioqueño los apodos, a lo largo de su carrera han sido algo común, pues, debido a su alta calidad desde muy joven, elogiando su buen manejo con el balón. De hecho, cuando marcó su primer gol en Europa, con el Pescara, los hinchas de dicho equipo lo empezaron a llamar 'La nueva promesa'.

En sus épocas como jugador del Porto , el más común era 'Quinterito', debido a la juventud del futbolista, pero a la alta trascendencia que tenía en aquel momento el zurdo.

Juan Fernando Quintero y Julián Álvarez en River Plate Foto: AFP

Cuando fue fichado por River Plate, debido a su buen rendimiento, incluso siendo acreedor de uno de los goles más importantes de la historia del club, según varios hinchas, empezaron a llamarlo 'Kingtero', haciendo referencia a la palabra 'Rey', en inglés.

Ahora mismo, es conocido por una abreviación algo más tranquila, pues se le suele llamar 'JuanFer', simplemente. Sin embargo, el apodo que replicó 'Olé', al momento de presentar sus exámenes médicos con Racing, ha dado de qué hablar.

Lo más gracioso de este tema es que este apodo, que se había olvidado un poco cuando fichó por Junior de Barranquilla, es que fue el propio Juan Fernando Quintero quien 'dio papaya' con algunas declaraciones en el 2018 cuando fue cuestionado por su estado físico.

“No jugaba desde noviembre. Estaba un poco alto de peso, pero no tres kilos como se dijo. No es que sea gordo, es mi contextura, soy bajito y de pequeño me gusta el gimnasio. No soy gordo, soy nalgón”, bromeó en su momento con algunos medios argentinos.

Juan Fernando Quintero en acción de juego contra Athlético Paranaense, en Copa Sudamericana Foto: Racing