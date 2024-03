Juan Fernando Quintero y una noche negra: así lo rajaron tras Racing vs. Sarmiento

Una noche para el olvido, en eso se resume todo lo que aconteció con el colombiano Juan Fernando Quintero, en el partido que Racing Club perdió 1-0 en casa contra Sarmiento de Junín. Luego de la derrota, el experimentado mediocampista fue uno de los principales señalados, sobre todo por una acción en concreto que pudo haber cambiado la historia del partido.

Luego de ausentarse en el once titular el pasado viernes contra Platense con el objetivo de descansar, 'JuanFer' reapareció este martes desde el pitazo inicial, respondiendo a la confianza del DT Gustavo Costas, quien ha sabido llevar al jugador 'cafetero' para que despliegue todo su talento en la cancha, pero sin dejar de lado la gestión física.

El juego comenzó y desde un principio el exJunior no se vio incomodo, Sarmiento hizo una presión férrea en toda la zona medular de Racing y por eso Quintero no pudo hacer lo que mejor sabe hacer: asistir o al menos dar pases claves. Todo lo contrario, le toco pedir la pelota desde campo propio y darle salida al equipo con la pelota.

Juan Fernando Quintero en duelo con Racing de Argentina. Foto: Twitter de Racing.

A los 38 minutos, los de Junín dieron el golpe en el estadio Presidente Perón y se pusieron en ventaja. De ahí en adelante, Racing aumentó su rol protagonista, pero no tuvo opciones claras y la conexión entre 'JuanFer' y Roger Martínez poco se dio y la defensa del visitante estuvo a la altura de la ofensiva de los locales.

Para la segunda parte la tónica no cambió, sin embargo, a los 72 minutos se sancionó un penalti a favor de Racing. Quintero no dudó en tomar la pelota, no obstante, el arquero Fernando Monetti detuvo el cobro y mantuvo la ventaja para Sarmiento.

Racing insistió, pero no logró al menos poner la igualdad y se llevó una dolorosa derrota. Tan pronto culminó el juego, la prensa argentina se dio a la tarea de calificar a cada jugador de la 'Academia' y el Juan Fernando se rajó con una nota de 4 puntos.

"Pateó anunciado el penal que le tapó Monetti, quien también le atajó un tiro dentro del área en la mejor jugada colectiva de Racing. Por momentos, sobre todo en el PT, se retrasó mucho y eso le quitó influencia. Le costó meter uno de sus pases filtrados vs una defensa cerrada", fue el balance que dio el portal 'Ole'.

¿Cuándo vuelve a jugar Racing?

La 'Academia' tendrá de nuevo acción el próximo domingo 10 de marzo frente a Boca Juniors, en el estadio La Bombonera.