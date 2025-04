Jugador de Selección Colombia fue desconvocado sorpresivamente por su equipo en Argentina

Este martes 15 de abril, la jornada 13 de la Liga de Argentina cerrará su telón con el partido entre Platense y Rosario Central. Como es costumbre, los equipos revelaron los nombres de los convocados y en el 'Canalla' sorprendieron con la ausencia de Jaminton Campaz , jugador convocado en la Selección Colombia en la última doble fecha de eliminatoria.

Campaz es uno de los jugadores con mayor regularidad en Rosario y casi que uno de los fijos en el once inicialista. El DT Ariel Holan no ha sido ajeno a esa realidad y le ha dado la confianza, sin embargo, para el juego con Platense no lo tuvo en cuenta.

Tan pronto se dio a la noticia, la prensa argentina se dio a la tarea de averiguar que ocurrió y la justificación preocupa. “Teniendo en cuenta que no existe una lesión que explique la ausencia del delantero, todo apunta a un problema extra futbolístico. De hecho, la prensa local aseguró que la dirigencia estaría molesta con el colombiano por reclamos económicos que surgieron desde su entorno”, informó 'Olé'.

Jaminton Campaz en duelo con Rosario Central, por la Liga de Argentina. Foto: X de @RosarioCentral.

Campaz y su agente estarían molesto por el incumplimiento de un dinero que se acordó en su renovación. “Según trascendió, parte del reclamo del jugador reside en el pago de una prima acordada al momento de la firma de su contrato nuevo, a fines de febrero”, añadió 'TyC Sports'.

Ahora bien, los medios del país del sur del continente señalaron que esta no es la primera vez que Rosario y Campaz tienen un lio por temas económicos. “A comienzos de 2024, luego de que Central acordó con Gremio su préstamo con opción por la mitad de su ficha, el futbolista no estaba conforme con los números de su contrato y no se presentó a los entrenamientos. Finalmente, tras un mes completo de idas y vueltas, Campaz y el Canalla se pusieron de acuerdo y la situación logró destrabarse”, concluyó el último portal en mención.

Cabe recordar, que, Campaz ha anotado 19 goles y ha dado 12 asistencias en 96 juego en el 'Canalla'.