"Marino Hinestroza es insoportable; este Morelos igual"; cercano a Nacional les dice verdades

Ya es habitual que muchos ojos estén puestos en cada uno de los partidos de Atlético Nacional tanto en la Liga Betplay I 2025 y también en Copa Libertadores. El último compromiso del vigente campeón de Colombia fue frente a Millonarios y terminó con un 0 a 0, en la cancha de El Campín.

En ese duelo, los focos estuvieron puestos en figuras como Marino Hinestroza, Edwin Cardona y Alfredo Morelos, entre otros . Para Hinestroza el juego no fue positivo, aunque lo intentó no logró desequilibrar, ni marcar diferencia. Morelos tampoco pudo meterle miedo a los defensores de los 'embajadores' y cuando el entrenador Javier Gandolfi decidió ordenar su cambio, salió visiblemente enojado.

Alfredo Morelos celebra su gol con Atlético Nacional. COLPRENSA.

Precisamente el que salió a opinar y a hablar de dichas figuras del tradicional club antioqueño fue Faustino Asprilla, quien participó en uno de los espacios de 'Espn'.

"Yo reaccionado era en un camerino, a mí no me vieron cuando me sacó el técnico y yo gritando, cogiendo a pata todo en la banca, Marino es insoportable, el 9, este Morelos insoportable, ese 'Caballo' Márquez ni se diga", expresó el vallecaucano, con tono firme.

Publicidad

"Yo si hacía algo, lo hacía por allá en el camerino. Una vez en Newcastle después de una lesión volví y jugué mal. El técnico me empezó a decir cosas, que me dijo que si seguía así, que me sacaba. Le dije que me salía, me fui al baño. Los compañeros cuentan y dicen que fui el único jugador que me sacaba solo. Cuando tenía que pelear lo hacía en el camerino, no para que todo el mundo me viera", agregó Asprilla.

¿Qué pasó con Marino Hinestroza?

Publicidad

Al final del duelo con Millonarios, Marino Hinestroza salió del camerino y le dijo a los periodistas que les hablaba cuando dijeran las cosas como eran. Esos dichos del extremo se hicieron rápidamente virales y no tardaron en aparecer las críticas en contra del vallecaucano, que es el jugador del momento en el fútbol colombiano.

¿Cuándo vuelve a jugar Nacional en la Liga Betplay I 2025?

Nacional volverá a jugar este miércoles 16 de abril de 2025 frente a Boyacá Chicó, en el Atanasio Girardot, a las 6 y 20 de la tarde.