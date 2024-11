Jugador de Selección Colombia y su confesión: "El fútbol me salvó de la calle y las drogas"

Un jugador de laSelección Colombia fue el protagonista de un programa en redes sociales y televisión de la liga en la que compite. El futbolista hizo una dura confesión sobre su vida y cómo el fútbol fue un elemento salvador.

Se trata de Juan Camilo 'Cucho' Hernández , delantero de 25 años que milita en el Columbus Crew de la MLS. El joven jugador es el protagonista de un nuevo capítulo del documental 'Breakaway', del cual se compartió un avance y que posteriormente será publicado en Apple TV.

En el avance que compartieron a través de la red social 'X', el 'Cucho' hizo una brutal confesión sobre como la pelota fue vital para no caer en otras tentaciones de la sociedad. "El fútbol es mi vida, porque el fútbol me salvó de la calle, me salvó de las drogas, me salvó de la violencia. En momentos difíciles, el fútbol siempre me rescató. La adversidad que enfrentamos juntos es por eso que somos campeones. Los desafíos que enfrentamos nos han hecho más fuertes, nos hemos creado juntos y nos han hecho mejor, pero no solo como jugadores. Esta es nuestra historia y esperamos escribir la siguiente que tenga en mi vida", dijo el atacante.

“In difficult times, soccer always rescued me.”



Watch the full episode of ‘Breakaway’ on MLS Season Pass on @AppleTV pic.twitter.com/dkkDmm1qQb — The Crew (@ColumbusCrew) November 1, 2024

La carrera de Juan Camilo 'Cucho' Hernández



es uno de los delanteros colombianos más prometedores de su generación. Nacido en Pereira, Hernández se formó en el Deportivo Pereira, donde debutó a los 15 años, demostrando rápidamente su talento y capacidad goleadora. Su rendimiento llamó la atención de América de Cali, club en el que jugó brevemente y donde también dejó una buena impresión por su entrega y efectividad.

Este desempeño le permitió dar el salto al fútbol europeo en 2017, cuando fichó por el Watford FC de la Premier League, aunque fue cedido a varios equipos en España para adaptarse y ganar experiencia. En La Liga, "Cucho" jugó en clubes como SD Huesca, RCD Mallorca y Getafe CF, destacándose por su velocidad, habilidad para desmarcarse y efectividad frente al arco. Durante su tiempo en Huesca, ayudó al equipo a conseguir el ascenso a primera división, dejando huella con sus goles y dinamismo en ataque. Su versatilidad le permite jugar tanto como delantero centro como en posiciones más abiertas, lo que lo hace valioso en sistemas ofensivos variados.

En 2022, Hernández regresó a Inglaterra, esta vez para unirse al Columbus Crew de la MLS, donde rápidamente se ha convertido en un referente ofensivo del equipo.