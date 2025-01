Jugadores de Selección Colombia: día, hora y dónde ver EN VIVO sus partidos de fin de semana

Se viene un nuevo fin de semana y las miradas de los amantes del fútbol de nuestro país estarán puestas en la mayoría de los jugadores de la Selección Colombia, que tendrán acción con sus respectivos clubes.

Aunque todavía las ligas sudamericanas no comienzan su temporada oficial, varios de nuestros jugadores tendrán acción este fin de semana, principalmente los de Inglaterra y España.

Por eso, en Gol Caracol le traemos la programación de los futbolistas colombianos, este fin de semana, en las mejores ligas del mundo.

Así jugarán los futbolistas de Selección Colombia, este fin de semana:

Publicidad

ARQUEROS

Camilo Vargas

Publicidad

Partido: Atlas vs. Club León

Día: sábado 18 de enero

Hora: 10:00 p.m.

Transmisión: Vix Premium

Álvaro Montero

Partido: Millonarios vs. América de Cali

Día: domingo 19 de enero.

Hora: 5:00 p.m.

Transmisión: Disney+ Premium.

David Ospina

Publicidad

Atlético Nacional juega hasta el sábado 25 de enero.

DEFENSAS

Publicidad

Carlos Cuesta

Partido: Mechelen vs. KRC Genk

Día: sábado 18 de enero.

Hora: 12:15 p.m.

Transmisión: no será transmitido para Colombia.

Juan David Cabal - lesionado

Jhon Lucumí

Publicidad

Partido: Bolonia vs. Monza

Día: sábado 18 de enero.

Hora: 9:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Johan Mojica

Publicidad

Partido: Villarreal vs. Mallorca

Día: lunes 20 de enero.

Hora: 3:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Santiago Arias

Partido: Jacobina vs. Bahía

Día: domingo 19 de enero.

Hora: 4:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Johan Mojica, lateral izquierdo de Mallorca, reclama una decisión arbitral en partido de La Liga de España Getty Images

Publicidad

Cristian Borja

Partido: Inter Miami vs. América

Día: sábado 18 de enero.

Hora: 10:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Publicidad

Yerry Mina

Partido: Cagliari vs. Lecce

Día: sábado 18 de enero.

Hora: 9:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium, ESPN 2.

Dávinson Sánchez

Partido: Hatayspor vs. Galatasaray

Día: viernes 17 de enero.

Hora: 12:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Publicidad

Daniel Muñoz

Partido: West Ham vs. Crystal Palace

Día: sábado 18 de enero.

Hora: 10:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Publicidad

MEDIOCAMPISTAS

Kevin Castaño

Krasnodar - juega hasta el 30 de enero.

Publicidad

Sebastián Gómez

Partido: Cascavel vs. Coritiba

Día: domingo 19 de enero.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Publicidad

Jhon Arias

Partido: Fluminense vs. Maricá

Día: sábado 18 de enero.

Hora: 5:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Globo.

Juan Fernando Quintero

Publicidad

Por definir equipo para la temporada.

Publicidad

James Rodríguez

Partido: Atlas vs. Club León

Día: sábado 18 de enero

Hora: 10:00 p.m.

Transmisión: Vix Premium

James Rodríguez, en entrenamiento con el Club León, de México. Foto: X de Club León.

Richard Ríos

Publicidad

Partido: Noroeste vs. Palmeiras

Día: sábado 18 de enero.

Hora: 4:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: Globo.

Gustavo Puerta

Publicidad

Partido: Millwall vs. Hull City

Día: sábado 18 de enero.

Hora: 7:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: no será transmitido

Juan Camilo Portilla

Talleres de Córdoba - juega hasta el 25 de enero.

Matheus Uribe

Publicidad

Por definir equipo.

Jorge Carrascal

Dinamo Moscú - juega hasta febrero.

Publicidad

DELANTEROS

Jhon Córdoba

Krasnodar - juega hasta el 30 de enero.

Publicidad

Jhon Jader Durán

Partido: Arsenal vs. Aston Villa

Día: sábado 18 de enero.

Hora: 12:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Publicidad

Luis Díaz

Partido: Brentford vs. Liverpool

Día: sábado 18 de enero.

Hora: 10:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.

Luis Díaz en la antesala del Liverpool vs. Manchester United, por la Premier League. Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

Rafael Santos Borré

Publicidad

Partido: Sport Club Internacional vs. México

Día: jueves 16 de enero.

Hora: 7:00 p.m. (Colombia).

Carlos Gómez

Publicidad

Partido: Rennes vs. Stade Brestois

Día: sábado 18 de enero.

Hora: 1:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium, ESPN 3,Disney+ Estándar.