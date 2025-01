"Juan Fernando Quintero es un mercenario, pesetero": hinchas de Medellín no lo 'perdonan'

Juan Fernando Quintero es centro de críticas y todo por polémicas declaraciones que dio en contra de Independiente Medellín, equipo del que es hincha, así como él mismo lo ha manifestado en repetidas ocasiones.

Evidentemente, tras el fuerte mensaje que le envió al cuadro ‘decano’, además de darlas razones por las que al final terminó declinando a favor del América de Cali para este mercado de fichajes, en las redes sociales la afición paisa no ha perdonado a ‘Juanfer’.

“Ese mercenario no merece el respaldo del equipo del cuál es hincha. Que no regrese”, “Qué horrible ser es Juan Fernando Quintero y aún algunos se atreven, si acaso, a compararlo con James David”, “Quintero es persona no grata desde hoy. Pesetero, desagradecido y deshonesto”, “Juanfer lo que tiene de virtuoso en ese pie izquierdo, lo tiene de demasiado animal en esa cabeza” y “eso de ponerse la camiseta del Medellín todos los días y decir siempre que se muere por el DIM, que se lo ahorre porque nadie le cree ya”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en las redes sociales; especialmente en ‘X’.

¿Qué dijo Quintero sobre Medellín?

El futbolista antioqueño, quien en charla con ‘Win Sports’ habló el pasado jueves, afirmó que el cuadro ‘poderoso’ le cerró las puertas, a diferencia de los ‘escarlatas’, equipo en el que jugará este 2025.

"Le agradezco a América porque se la jugó por mí. Uno espera que el equipo del que uno es hincha lo respalde, pero lamentablemente eso no se dio. Siempre dejo las puertas abiertas, pero hoy le agradezco a América. El fútbol colombiano está en una etapa difícil, pero queremos darle alegría a la gente", dijo Juan Fernando Quintero.