Julián Guevara, de los estadios de Colombia a su experiencia en el fútbol de Indonesia

Julián Guevara, futbolista colombiano con paso en equipo de nuestro país como América de Cali, Pasto, Alianza Petrolera y Jaguares, actualmente juega en el exterior, en una etapa más en el balompié internacional, lejos de su tierra, en Indonesia, un país asiático que lo ha "sorprendido"

Por eso, en charla con Gol Caracol para 'Embajador de la semana', el mediocampista vallecaucano contó detalles del tema cultural, la comida, la religión y por supuesto de cómo se vive el fútbol en ese país. ¡Es otra cosa!

¿Qué tal ha sido esa experiencia en Indonesia?

“La verdad que es una experiencia muy enriquecedora. Siempre me atrae el tema de explorar nuevas cosas, de conocer nuevas culturas, de abrirme a diferentes espacios. Yo siento que el fútbol me ha permitido usarlo, por así decirlo, como una plataforma de crecimiento en el aspecto personal más que en lo deportivo"

¿Qué tal el fútbol de Indonesia?

“A mí me ha sorprendido bastante. Son ligas muy físicas, donde de pronto tácticamente no hay mucha disciplina en ese aspecto y es de muchas transiciones de defensa-ataque, donde particularmente hay mucho espacio, pero por ese mismo motivo se basa. Se basa mucho en la preparación física, que sale en muy buena condición para poder soportarle los 90 minutos, porque el ritmo, pues, es descontrolado, no se para. Me exige estar muy bien preparado físicamente para poder afrontar todos los encuentros. Yo veo un fútbol con mucho potencial, con mucho crecimiento, en el que se están involucrando mucho los jugadores jóvenes, yo creo que ese país, por tener tantos millones de habitantes, un país gigante tiene que proyectarse a eso un futuro”

¿Qué tal la infraestructura de tu club y, obviamente, del fútbol de Indonesia, los estadios?

“El tema de los estadios, uno encuentra de todo. Encontrar unos modernos, remodelados, lindos, también estadios antiguos. Yo creo que en comparación tenemos casi como esa misma sensación de que siempre se puede más.

Julián Guevara con el Arema de Indonesia - Foto: Arema Oficial

¿Son muy apasionados?

“Lo que sí me ha parecido bastante particular es la relación con la que vive la gente del fútbol acá. El tema de los hinchas es una locura. Son demasiado apasionados, entregados a los equipos. Acompañan muchísimo, acompañan mucho. De hecho, digamos, el equipo donde yo llego, el Arema, son exageradamente pasionales, es un equipo que mueve mucha masa. La región donde está ubicado, la gente invierte, va a comprar los souvenirs del equipo, la ropa del equipo, ropa, zapatos, maletas".

¿Qué tal la adaptación a una cultura como la de Indonesia?

“Creo que eso es una de las cosas más lindas y más enriquecedoras. Es aprender de nuevas culturas, desarrollar la capacidad de adaptarse a diferentes cosas, entender que cuando uno llega a un país tan distinto como al nuestro, tienes que tener capacidad de adaptación. En cuanto al tema comida, les gusta muy picante, bastante condimentada. Entonces, ya como que uno tiene que empezar a conocer los lugares, o uno se va haciendo amigo de las personas donde frecuenta a comer, y uno pide que le ayuden con el tema del picante, que no le hagan la comida así picante a uno. Le pedimos a la persona que está encargada como de la organización de la comida, que se acuerde que tenemos cinco o seis extranjeros para que, digamos, tengan en cuenta con el tema de la comida, que nosotros no estamos tan acostumbrados a comer de esa forma”

¿El tema religioso y cultural cómo lo ha tomado?

“En cuanto al tema cultural, este es un país que en su gran mayoría son musulmanes, la religión que predomina el país son los musulmanes, y obviamente ellos tienen, tienen cosas muy marcadas en su rutina en cuanto a las oraciones en el día. Digamos muchas veces cuando toca entrenamiento en las tardes, a cierta hora de la tarde suenan las sirenas y hay que parar los entrenamientos para esperar que ellos hagan sus oraciones, siempre previo a los entrenos, después de los entrenos. Son gente que muestra demasiada devoción con su religión, entonces uno respeta muchísimo eso”.

¿Quiere seguir en el exterior o planea volver a Colombia?

“Bueno, yo por ahora tengo hasta fin de temporada acá con el equipo, siempre pensando que uno quiere estar por fuera. Yo en este momento desde mi carrera obviamente como que sí he visualizado el seguir por fuera. Por diferentes aspectos, obviamente nunca le cierro la puerta a volver a Colombia porque es mi país, porque amo el fútbol en Colombia, porque he tenido la oportunidad de jugar mucho tiempo ahí en equipos maravillosos y siempre tendré la expectativa de estar ahí. Pero pues por ahora sí, si Dios me sigue permitiendo estar por fuera y digamos así en estos países asiáticos, espero poder seguir haciéndolo”

¿Qué nos puedes decir de ese gran paso suyo por el América de Cali?

“A nivel futbolístico es lo mejor que me pasó en la vida, eso sería innegable, eso yo no te puedo decir otra cosa. Estar ahí en el equipo del que eres hincha, del que es hincha toda tu familia, ese es el sueño del pibe, literal. Eso es lo máximo que uno puede aspirar, obviamente, los temas de la selección y soñar con jugar en equipo de Europa y todo eso, pero jugar en el equipo del que eres hincha, ese es el sueño que todo niño tiene, jugar en el equipo del que fue a ver a la cancha, cada ocho días al estadio, que lo llevaba el papá uno, que lo llevaba con su familia y yo cumplí ese sueño y eso es algo indescriptible, la verdad”.

Julián Guevara con el América de Cali - Foto: Colprensa