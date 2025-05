Así va la lucha entre Dayro Moreno y Falcao García por ser el máximo goleador colombiano

Dayro Moreno ha sabido aprovechar la ausencia de Radamel Falcao García, con quien hasta hace poco mantenía una reñida disputa por convertirse en el máximo goleador colombiano de todos los tiempos.

Sin embargo, el ‘Tigre’ no ha podido seguirle el ritmo al tolimense, en gran parte por las lesiones que le han pasado factura desde su llegada a Millonarios. De hecho, el exAtlético de Madrid no disputa un partido oficial con el conjunto ‘embajador’ desde el pasado 5 de marzo, en la derrota 1-0 precisamente frente a Once Caldas, como visitante, por la primera fase de la Copa Sudamericana.

Lo cierto es que Dayro Moreno atraviesa un momento imparable de cara al gol, algo que queda evidenciado en sus estadísticas. Actualmente, le ha sacado siete anotaciones de ventaja a Falcao García en la histórica tabla de goleadores colombianos.

Dayro Moreno llegó a 359 goles

Dayro Moreno en Once Caldas AFP

Publicidad

En partido aplazado por la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2025, Once Caldas visitó a Envigado en el Polideportivo Sur. La ‘cantera de héroes’ se adelantó en el marcador con un gol de Carlos Torres. Sin embargo, el equipo dirigido por Hernán Darío Herrera reaccionó rápidamente, liderado por su hombre más importante: Dayro Moreno, quien estuvo cerca de empatar a los cinco minutos con un remate que se estrelló en el horizontal.

El esfuerzo de Moreno tuvo recompensa sobre los 22 minutos. Tras un tiro de esquina ejecutado desde el costado derecho, Jorge Cardona conectó de cabeza, provocando una floja respuesta del arquero Miguel Escobar, quien dejó un rebote que Dayro Moreno no desaprovechó, enviando el balón al fondo de la red con pierna derecha para decretar el empate.

Publicidad

Por su parte, Michael Barrios anotó a los 85 minutos el gol del triunfo para Once Caldas, que llegó a 26 puntos.

Con este gol ante Envigado, Dayro Moreno llegó a 359 anotaciones en su carrera profesional, ampliando la ventaja sobre Radamel Falcao García, quien recientemente volvió a integrarse a las prácticas de Millonarios bajo las órdenes de David González.

Tabla de máximos goleadores colombianos

Dayro Moreno: 359 goles

Falcao García 351 goles

Víctor Aristizábal: 346 goles

Carlos Bacca: 343 goles

Con su anotación frente al conjunto antioqueño, Dayro Moreno llegó a ocho goles en 16 partidos disputados en la Liga BetPlay I-2025, quedando a solo un tanto de Hugo Rodallega, actual líder de la tabla de goleadores del fútbol colombiano.

¿Cuándo vuelve a jugar Once Caldas?

Publicidad

Por la jornada 17 de la Liga, el ‘blanco blanco’ volverá a tener acción el domingo 4 de mayo, cuando visite a Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Posteriormente, por la Copa Sudamericana, se enfrentará el miércoles 7 de mayo a Unión Española de Chile, en el estadio Palogrande de Manizales.