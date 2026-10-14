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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Andrade, de la Selección Colombia, a marcar gol con Zenit en la Copa de Rusia

Kevin Andrade, de la Selección Colombia, a marcar gol con Zenit en la Copa de Rusia

Este miércoles, el defensor colombiano se reportó en el tablero para el Zenit contra Dinamo Majachkalá, en partido por la Copa de Rusia. ¡Vea acá el gol de Kevin Andrade!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de oct, 2026
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Kevin Andrade con Zenit en partido por la Copa de Rusia.
Kevin Andrade con Zenit en partido por la Copa de Rusia.
Foto oficial del Zenit de Rusia

Kevin Andrade, uno de los recientes llamados por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, se reportó en el tablero en el duelo que Zenit de San Petersburgo enfrentó al Dinamo Majachkalá, este miércoles, por la Copa de Rusia.

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El defensor central de nuestro país estableció el 1-1 en el tablero, de cabeza, al aprovechar una mala salida del arquero rival.

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Vea acá el gol de Kevin Andrade, en Dinamo Majachkalá vs. Zenit por la Copa de Rusia:

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