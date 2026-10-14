Kevin Andrade, de la Selección Colombia, a marcar gol con Zenit en la Copa de Rusia

Kevin Andrade, uno de los recientes llamados por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, se reportó en el tablero en el duelo que Zenit de San Petersburgo enfrentó al Dinamo Majachkalá, este miércoles, por la Copa de Rusia.

El defensor central de nuestro país estableció el 1-1 en el tablero, de cabeza, al aprovechar una mala salida del arquero rival.

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Vea acá el gol de Kevin Andrade, en Dinamo Majachkalá vs. Zenit por la Copa de Rusia:

¡FINALMENTE LLEGÓ EL EMPATE DE ZENIT! 🔥



⚽ Andrade, de cabeza, puso el 1-1 ante Dynamo Makhachkala.#CopaDeRusiaEnDSPORTS pic.twitter.com/SIULqkXNbt — DSPORTS (@DSports) October 14, 2026