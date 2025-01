Kevin Mier y la oportunidad que tendría para jugar en Europa: ¡hay alerta en Cruz Azul!

Kevin Mier ha tenido regularidad y protagonismo con el Cruz Azul en el fútbol mexicano y esas buenas actuaciones bajo los tres palos han puesto al arquero de nuestro país en el radar de uno de los grandes clubes de Portugal: el Porto.

Y es que tras la inminente salida de Martín Anselmi del banco técnico de la 'máquina cementera' - se habla de que sería nuevo timonel de los 'dragones'- en la prensa 'azteca' ahora vinculan el nombre de Mier con el elenco de la ciudad de Oporto y en el que han brillado varios compatriotas, como el caso de Falcao García, James Rodríguez, Fredy Guarín, Mateus Uribe y Jackson Martínez, solo por mencionar algunos.

Fue en 'TUDN' México en donde relevaron la información, pero Mier no sería el único jugador del Cruz Azul que se llevaría Anselmi en caso de finalmente arribe al fútbol lusitano, más específicamente al Porto. Pero en el caso del arquero oriundo de Barrancabermeja deben mirar el tema de su cláusula que es un poco alta.

Kevin Mier, guardameta colombiano y figura de Cruz Azul, en la Liga MX Getty Images

¿Qué dicen de Kevin Mier y su posible vínculo con el Porto?

"Hay la sospecha, porque saben que han estado cercanos los portugueses, específicamente con dos jugadores en particular, Kevin Mier que ha tenido acercamientos y la cláusula de rescisión es muy alta", dijo en primera instancia el periodista Adrián Esparza.

El comunicador continuó sobre el tema de los estos dos jugadores de Cruz Azul, pero hizo énfasis en Charly Rodríguez, "que no ha renovado con 'La Máquina' y se sabe que han estado cercanos al jugador. En una de esas, Martín Anselmi no llega solo al fútbol portugués, ¿se irán o no? Uno tiene contrato, al otro le queda nada más un año".