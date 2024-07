Kevin Mier y Willer Ditta, claves en Cruz Azul que quiere seguir de líder en México

Cruz Azul, liderado por los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta, recibirá este sábado al Toluca, en un duelo en el que estará en disputa el liderato del Torneo Apertura 2024 del fútbol mexicano.

En el duelo más atractivo de la cuarta jornada del campeonato, el líder Cruz Azul, único equipo con marca perfecta, recibirá en el estadio Ciudad de los Deportes al Toluca, tercer en la clasificación y uno de los cuadros que mejor se reforzó para el certamen.

Para contrarrestar al Toluca, que tiene al portugués Paulinho, empatado con tres dianas en el primer lugar de los máximos goleadores del torneo con otros dos futbolistas, las labores del guardameta Mier y del defensor central Ditta serán fundamentales.

Ambos jugadores colombianos han sido parte clave para que luego de los primeros tres partidos del Clausura el Cruz Azul, dirigido por el argentino Martín Anselmi, presuma su marco en cero.

Junto a su fortaleza en la zaga, el cuadro de Anselmi, subcampeón del torneo pasado, tiene el mejor ataque con ocho tantos convertidos, seis de ellos repartidos entre el griego Georgios Giakoumakis, su fichaje estelar; el uruguayo Ignacio Rivero y el argentino Carlos Rotondi, todos con una cuota de dos goles cada uno.

Kevin Mier, arquero colombiano de Cruz Azul, en medio de un partido en la Liga MX Getty Images

El Toluca del entrenador portugués Renato Paiva también ha sido uno de los conjuntos que mejor iniciaron el campeonato, al integrar el grupo de invictos junto al Cruz Azul, los Pumas UNAM y los Tigres UANL.

Los 'diablos rojos' son terceros en la clasificación con siete puntos, misma cantidad que los Pumas, segundos, y los Tigres, cuartos, por detrás de los líderes 'celestes', primeros con nueve unidades.

Los nuevas adquisiciones de Paiva se han acoplado desde el principio, con Paulinho a la cabeza, pero también un buen aporte del central brasileño Luan, que ha ayudado al equipo a ser la tercera mejor defensa con tres goles permitidos, y el lateral Jesús Gallardo, dos veces mundialista por México.

🤙🏼🤩| ¡Feliz jueves, Diablos Rojos!



❤️‍🔥 y 🔁 si sigues emocionado por la goleada de anoche en el Infierno. #TodosJuntos pic.twitter.com/h9fRSHgvWi — Toluca FC (@TolucaFC) July 18, 2024

Los partidos de la cuarta jornada comenzarán este viernes con las visitas del Tijuana, del estratega colombiano Juan Carlos Osorio, al San Luis, y del Atlas al Puebla.

El sábado, las Chivas del Guadalajara recibirán al Mazatlán FC, el Santos Laguna a los Tigres UANL, los Rayados del Monterrey al Querétaro y el Juárez FC al bicampeón América.

Los duelos se terminarán el domingo cuando los Pumas UNAM sean anfitriones de los 'tuzos' del Pachuca y el León del Necaxa.

- Partidos de la cuarta jornada del Clausura del fútbol mexicano:

Viernes 19 de julio:

San Luis vs. Tijuana

Puebla vs. Atlas

Sábado 20 de julio;

Guadalajara vs. Mazatlán FC

Santos Laguna vs. Tigres UANL

Monterrey vs. Querétaro

Cruz Azul vs. Toluca

Juárez FC vs. América.

Domingo 21 de julio:

Pumas UNAM vs. Pachuca

León vs. Necaxa