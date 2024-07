Lista de exjugadores y DTS a los que les deben un dineral por lío del 'viejo' Millonarios

Desde el pasado 3 de julio cuando se conoció la muerte de Germán Gutiérrez de Piñeres, exjugador y técnico de Millonarios, revivió un tema que lleva más de 20 años y que tiene que ver con las deudas que tiene la vieja corporación que administraba los destinos del tradicional club bogotano y cuya garantía es un lote con un montón de líos jurídicos en la 226 con Autopista Norte, en Bogotá, en el que por muchos años entrenaron los equipos del club.

Así Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, puso el foco y denunció en su cuenta de la red social 'X'. "Adiós Gutiérrez de Piñeres. Se adelantó para alistar una tertulia en el cielo. Extrañaremos tus anécdotas. Saludos a Maravilla Gamboa, y a otros, y por favor díganle a Dios que no deje entrar al paraíso a los ladrones de cuello blanco que les robaron los ahorros de años de trabajo", se leyó inicialmente.

Además de eso, Hernández Bonnet agregó que "con Millonarios fueron muchas las gambetas que Gutiérrez de Piñeres desarmó, pero la única jugada que no logró neutralizar fue la de los parientes de Interbolsa que se apoderaron de Millos ignorando las deudas de los jugadores, transferidas a un lote lleno de líos jurídicos".

A esto hay que sumarle que hace un par de días, Bonner Mosquera, antiguo capitán de los albiazules y con 550 partidos jugados con el equipo, entregó duras declaraciones a 'Blog Deportivo'al respecto. "Es una situación que no entendemos, no comprendemos, porque se supone que las leyes están hechas para que se respeten y que sea prioritario el trabajo y las acreencias laborales. A nosotros nos dejaron por fuera, con una triquiñuela de mala fe. Uno no entiende cómo unas personas pueden dormir tranquilamente dejando tanta gente con una deuda enorme, con un problema que ya lleva más de 20 años".

Ahora en medio de todo este panorama, Gol Caracol conoció un extenso listado de extécnicos y futbolistas que están con esos dineros embolatados y sin tener certeza de cuándo se van a solucionar todo. Figuras del pasado como Héctor Búrguez, el mismo Bonner Mosquera, el goleador Carlos Castro, Álvaro Aponte, Arley Dinas, Eduardo Niño y Marcio Cruz, entre otros; y entrenadores como Diego Umaña, Norberto Peluffo y 'Cheché' Hernández están, por solamente mencionar unos pocos nombres, entre los acreedores.

Arley Dinas con la Selección Colombia. AFP

También varios fallecieron sin poder cobrar esos adeudos de la vieja corporación como en los casos del referido Gutiérrez de Piñeres, Ricardo Ciciliano, Delio 'Maravilla' Gamboa o Héctor Javier Céspedes.

Ricardo Ciciliano, exjugador de Millonarios

Nuestro medio conoció que los montos de dinero van entre 500 mil pesos y cuantías superiores a los 800 millones de pesos. En muchos casos hay otrora deportistas que vistieron los colores 'embajadores' en complicadas situaciones personales y familiares en el aspecto económico.

¿A qué técnicos y preparadores físicos les debe la vieja corporación de Millonarios?

Luis Augusto 'Chiqui' García, extécnico de Millonarios. COLPRENSA

Norberto Pelufo

Diego Umaña

José 'Cheché' Hernández

Luis 'Augusto' Chiqui Garcia

Nilton Bernal

Cerveleón Cuesta

Gonzalo Guzmán

Javier Henao

Rafael Baracaldo

Jorge Amado Nunes (PAR)

¿A qué jugadores les debe la vieja corporación de Millonarios?

Iván René Valenciano COLPRENSA

Rafael Dudamel

Carlos Acevedo

Bonner Mosquera

Carlos Baquero

Arley Betancourt

Hector Búrguez (URU)

Gabriel Caiaffa (ARG)

Roller Cambindo

Wilson Cano

Breiner Castillo

Carlos Castro

Diego Cortés Bernal

Alex Daza

Óscar Díaz

Arley Dinas

Alex Fernández

Luis Alberto García

Carlos Giraldo

Jorge 'Mono' Herrera

Facundo Imboden (ARG)

Juan Carlos Jaramillo

Javier Jiménez

Sebastián López

Javier Martínez

Oscar Millán

Eduardo Niño

Carlos Alberto Palacios

Rubiel Quintana

Raúl Ramírez Gacha

Edwin Rivas

Avimeled Rivas

Marcio Rodríguez Cruz (BRA)

Leonardo Rojano

Gustavo Rojas

Jorge Salcedo

Hugo Sánchez

Jhon Jairo Sandoval

Fabio Tamayo

Yhoner Toro

Hugo Tuberquia

Álvaro Aponte

Henry 'Ferry' Zambrano

Iván Rene Valenciano

Jaime Bustamante

Julián González

Gastón Sangoy



Fallecidos

Ricardo Cicciliano

Germán Gutierrez de Piñeres

Delio 'Maravilla' Gamboa

Héctor Javier Céspedes