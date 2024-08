La denuncia de la esposa de Santiago Arias, tras juego de Bahía en Brasil

Se enfrentaban Bahía y Botafogo en juego por la vuelta de los octavos de final de la Copa de Brasil y, si bien el conjunto 'baiano' logró consolidar su clasificación, luego de imponerse 2-1 en el marcador global, la preocupación de su hinchada ahora radica en Santiago Arias, quien sufrió un duro golpe en acción de juego.

Cerca del final del primer tiempo, en un duelo aéreo por el balón, el colombiano fue con toda contra Gregore de Magalhaes, con quien terminó chocando. Sin embargo, en dicho golpe, el lateral 'cafetero' se llevó la peor parte, ya que el mediocampista brasileño, en su afán por hacerse con el esférico, terminó impactando el ojo de 'Santi', quien de inmediato cayó al suelo.

E tem gente dizendo que o vermelho do Gregore foi exagero 🤷‍♂️ pic.twitter.com/pyD5KSgByj — lukax (@Luk__ax) August 8, 2024

Rápidamente, el cuerpo médico entró a atenderlo, pues el dolor que estaba sufriendo el también jugador de la Selección Colombia era innegable. Mientras atendían a Arias, el VAR entró en acción y luego de una exhaustiva revisión, el árbitro central, Rafael Klein, decidió mostrarle la roja directa a Gregore.

Ya recuperado, a Santiago Arias se le vio el resto del partido con un hematoma importante y pese a la molestia del golpe, completó los noventa minutos en cancha, siendo fundamental para la clasificación de su equipo a la próxima fase de la Copa de Brasil.

"Hola. Aquí estamos. Un triunfo importante. Aquí seguimos. Al final, nada grave", destacó el propio jugador del Bahía, una vez finalizó el partido.

No obstante, la esposa del lateral derecho, Karín Jiménez, pudo dar una perspectiva más cercana respecto al golpe que sufrió el futbolista en su partido contra Botafogo, pues en en una historia compartida a través de su perfil de Instagram, da muestras del fuerte impacto sufrido, en donde claramente se ve un moretón importante cerca del ojo.

Santiago Arias y su golpe, tras el partido Bahía vs Botafogo Foto: IG Stories

"El golpe de ayer fue muy fuerte. Pudo haber ocurrido algo mucho peor. El ojo es muy delicado. Y todavía hay personas diciendo que no era roja...", destacó Jiménez respecto al fuerte golpe que sufrió su esposo.

Por el momento, no ha habido un parte médico oficial por parte del Bahía respecto a este fuerte golpe. Eso sí, basado en las palabras de Santiago Arias, parece ser que no habrá complicaciones en que vuelva pronto a las canchas, ya que el impacto, afortunadamente, no tuvo mayor complicación. Sin embargo, es necesario esperar a una fuente oficial que pueda ratificar que el conjunto baiano podrá contar con el lateral colombiano para su próximo compromiso.

¿Cuándo es el próximo partido de Bahía?

📸 Show de imagens! Quase 700 fotos de Bahia 1x0 Botafogo só no Flickr oficial do Esquadrão ➡️ https://t.co/086qRIX5dT #BBMP pic.twitter.com/XrNlGV4MhE — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 8, 2024

El próximo domingo 11 de agosto Bahía recibirá al Vitoria, en juego por el Brasileirao en donde se espera que Santiago Arias vuelva a la acción, tras lo ocurrido en la Copa de Brasil.