Carlos 'la Roca' Sánchez: "A mí no me afecta el tema del racismo, sé quién soy y ya"

La polémica por las declaraciones de Enzo Fernándezen los festejos de título en la Copa América todavía sigue 'viva'. Y, como uno de los exponentes y referentes de San Lorenzo en la actualidad, Carlos Sánchez tomó la palabra, dándole la derecha al futbolista argentino y enfatizando en el tema del racismo, hoy en día.

“Fue un movimiento que se armó, pero estoy segurísimo que Enzo se lleva súper bien con todo el mundo. Muchas veces es desde la ignorancia, lo dijo, pero no estaba pensando en eso. Argentina no es un país racista", indicó de entrada el exjugador de la Selección Colombia, refiriéndose a los cantos del mediocampista argentina, quien arremetió contra los franceses, tildándolos de africanos, por su color de piel.

Esto generó la reacción inmediata de Wesley Fofana, quien también juega en el cuadro ‘blue’. Sin embargo, para Carlos Sánchez las críticas hacia Enzo Fernández pudieron haberse hecho de otra manera; algo más privado.

"Tendrían que haberle dicho: ‘¿Cómo vas a decir eso?’. Ponerlo en redes me pareció más grave que lo que hizo Enzo. Ahí se encadenaron 50 mil cosas: temas políticos entre países. Estás generando violencia. Con un simple gesto (hablarlo en persona) tú borras todo. Hay que ser inteligente", dijo de manera contundente el ‘cafetero’.

"¿Por qué tuvo que subir eso a las redes? Yo le contesté: ‘Si tú crees que está equivocado, se lo dices a él personalmente’. Mira todo lo que se armó con eso. Con un simple gesto se evitaba todo eso. Dentro del fútbol estás generando violencia. Va a haber gente de Francia que antes veía a Enzo como un jugador y ahora lo va a odiar. Somos conductores de muchas cosas en el fútbol, nos sigue mucha gente. Este tipo de cosas las podemos evitar con otra manera de relacionarse", concluyó de manera contundente la ‘Roca’, quien le dio su respaldo al futbolista argentino.

¿Carlos Sánchez se afecta con los mensajes racistas?

Como conclusión y reflexión de lo sucedido con la situación de Enzo Fernández, el futbolista colombiano afirmó que al final el tema del racismo es algo muy personal, que para erradicarlo hay que dejar de ser tan ‘susceptibles’.

"Hay mucha sensibilidad con ese tema. Yo no te digo que no exista el racismo, pero a mí no me afecta para nada. Yo sé cómo soy y quién soy. Tengo mis valores. Tú puedes decir lo que quieras y yo veo si eso deja que me afecte o no. Me atrevo a decir que si pensáramos así, eso ya estaría erradicado”, concluyó la ‘Roca’.