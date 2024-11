La impresionante foto de Roger Martínez: una muestra de sacrifico y resiliencia con Racing

El delantero cartagenero de 30 años, Roger Martínez , sumó minutos en la noche de este jueves 31 de octubre en el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, cuando Racing de Avellaneda logró una histórica clasificación a la final del certamen gracias a una actuación de '10' del también colombiano Juan Fernando Quintero , que anotó dos goles para dar vuelta a un resultado en contra. Martínez ingresó ya finalizando el tiempo reglamentario y sólo pudo jugar la adición.

Que Roger sumara minutos en cancha es una noticia que alegró a la hinchada de 'La Academia', que había perdido al delantero cafetero en el duelo de la Selección Colombia contra Bolivia en El Alto, por la novena jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, cuando sufrió un esguince de tobillo. Luego del partido, el delantero cafetero dejó ver en redes sociales cómo quedó su tobillo, dejando una imagen impresionante.

Si bien la participación de Roger Martínez en el partido fue motivo de alegría para los hinchas argentinos, que recuperaron a su segundo máximo goleador de la temporada, el delantero nacional no se encontraba aún al 100% de su estado físico y tuvo que forzar una recuperación en el tobillo, que le pasó factura tras disputar tan sólo unos pocos minutos.

El propio jugador fue el encargado de mostrar el estado de su pie tras finalizar el encuentro, dejando ver que no se puede ni apreciar su tobillo debido a la hinchazón en el mismo, acompañando la imagen con la frase "Nos vemos en la final tobillito".

Publicidad

Rápidamente la fotografía se hizo viral en redes sociales, generando comentarios que destacan el sacrificio y la resiliencia del cartagenero, que no quería perderse ni las semifinales y desde inicio de semana se le había visto haciendo trabajos de balón con el equipo.

Vea la publicación de Roger Martínez:

Tobillo Roger Martínez. Foto tomada de Instagram: @rogermartinez94.

Publicidad

Cabe destacar que el propio entrenador de Racing de Avellaneda, Gustavo Costas , destacó la actuación y compromiso de Roger Martínez con el equipo, dedicándole unas palabras en la rueda de prensa posterior a la histórica clasificación a la final de la Copa Sudamericana, asegurando que su actuación fue "impresionante".

”Quiero resaltar lo de Roger, porque se pudo haber agravado mucho más de lo que es, porque capaz no estaba. Lo llamé el día que se lesionó y me dijo: "Gustavo, aunque me tenga que infiltrar desde la cabeza hasta los pies, lo voy a hacer. Voy a estar para cuando usted me necesite" y la verdad fue una locura que hicimos, la verdad es que quiero decir que se mató, se sacó todo para estar con nosotros, lo de Roger hoy fue impresionante", sentenció el entrenador de Racing.