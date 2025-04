La mala hora de Gustavo Puerta en Hull City; pagaría caro su apuesta por el fútbol inglés

Gustavo Puerta continúa consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol colombiano. El volante caleño, de apenas 21 años, ha tenido una destacada temporada en el Hull City de Inglaterra, equipo al que llegó cedido desde el Bayer Leverkusen en busca de minutos y mayor proyección. Su rendimiento ha sido tan positivo que los 'Tigers' decidieron asegurar su continuidad adquiriendo su ficha por una cifra cercana a los 3.8 millones de euros.

Nacido en el barrio La Victoria de Cali, Puerta ha sido pieza clave en el mediocampo del Hull City durante esta campaña. Su capacidad de recuperación, buen manejo de balón y liderazgo natural lo han convertido en uno de los jugadores más regulares del plantel dirigido por Rubén Sellés. El crecimiento del colombiano no ha pasado desapercibido y lo perfila como una opción a futuro para la Selección Colombia.

No todo es felicidad para Puerta en Inglaterra

Gustavo Puerta, anotó su primer gol con el Hull City. X: @HullCity

Sin embargo, el presente del equipo no acompaña el buen momento personal del exBogotá FC. El pasado fin de semana, Hull City sufrió una dolorosa derrota en condición de local por 1-0 ante el Derby County, resultado que dejó al club en la posición 22 de la tabla del Championship, en zona de descenso directo, a solo una jornada del final de la temporada.

Así las cosas, Puerta y sus compañeros están obligados a jugarse la permanencia en el último partido del campeonato. Una caída a la League One (tercera división) sería un duro golpe para el proyecto deportivo del club y para las aspiraciones de crecimiento de varios de sus futbolistas jóvenes.

Números de Gustavo Puerta

Durante la presente temporada, Gustavo Puerta ha disputado un total de 30 partidos entre todas las competiciones, acumulando 1.927 minutos en cancha. Su consistencia y regularidad han sido fundamentales para el Hull City, a pesar de los altibajos colectivos que ha sufrido el equipo.

¿Cuándo juega el Hull City?

El partido decisivo será el sábado 3 de mayo, cuando el Hull City visite al Portsmouth. El compromiso está programado para las 6:30 a.m. (hora colombiana). No basta solo con ganar: el conjunto de Rubén Sellés deberá esperar que Luton Town, Preston North End y Derby County —equipos que lo superan por apenas un punto— no sumen de a tres para lograr la ansiada salvación.