Primer parte médico sobre Luciano Pons, tras salir en ambulancia contra Millonarios

La derrota 0-2 de Atlético Bucaramanga contra Millonarios pasó a un segundo plano, luego de lo acontecido al minuto 75 del encuentro. En un cobro de tiro de esquina, a favor del 'leopardo', Luciano Pons y Carlos Henao saltaron a conectar el esférico, con tan mala suerte que chocaron sus cabezas. De inmediato, ambos cayeron al suelo y hubo preocupación en el estadio Américo José Montanini . Razón por la que los dos cuerpos médicos entraron a la cancha para atenderlos rápido.

El defensa central, por fortuna, logró ponerse de pie y seguir en el terreno de juego, pero el delantero no contó con la misma suerte. De hecho, fue necesario que entrara la ambulancia para trasladarlo al hospital más cercano. Desde ese momento, no se sabía nada sobre su estado de salud, hasta que Leonel Álvarez, director técnico de Atlético Bucaramanga, habló en rueda de prensa posterior al partido y dio un parte de tranquilidad, revelando que Luciano Pons está bien.

¿Cómo está Luciano Pons?

"El reporte es alentador. Desde luego, lo van a estar cuidando porque se necesita hacerlo por el golpe, pero, hasta ahora, no hay ningún problema".

¿Qué conclusiones saca del partido?

"Este grupo es tan bueno que permite tener un colchón. Desde luego, nos tenemos que ocupar, como entrenadores, en darles más herramientas y retomar el juego y la chispa que teníamos. Este es un grupo bueno y hay que valorar muchas cosas. Perdimos un partido en el que dimos la posibilidad de que se vayan adelante, a través de un penalti. Ese ha sido un problema porque nos pasó contra Colo Colo, Unión Magdalena, Fortaleza y, ahora, Millonarios, en todos, cometimos un penalti. En el juego, no tuvimos la chispa, a pesar de las ganas y la voluntad. Ellos tuvieron eficacia, aprovecharon y en la próxima fecha, se jugará una final. Tenemos la ilusión de sumar tres puntos para seguir en la pelea por clasificar".

Luciano Pons fue titular en Atlético Bucaramanga contra Millonarios, por la Liga BetPlay I-2025 Twitter de Bucaramanga

¿A qué se debió la elección de la nómina?

"Hay que darle continuidad al equipo y mover lo menos posible porque tenemos una semana larga y siempre les hemos pedido el esfuerzo. Es fácil, cuando uno no consigue el resultado, pedir que roten. Hay un culpable que soy yo y todos se van a ocupar de sacar esto adelante. Es fútbol y no contábamos con este resultado, pero se viene una semana de trabajo, algo que antes no habíamos tenido. Vamos a recuperar la chispa y el orden, porque así como quedó 2-0, pudo haber sido un 3-0, ya que dejamos espacios. Como cuerpo técnico, les daremos lo mejor. El sábado, con la ayuda de Dios, tendremos una respuesta grande. A ellos no se les debe reprochar nada; solo pedir disculpas a los miles de hinchas que vinieron".

¿Elegirán entre Copa Libertadores o Liga?

"Mientras que tengamos opciones matemáticas, se luchará en ambos frentes. Los jugadores han entendido que tenemos dos competencias, las cuales asumimos de la mejor manera, con responsabilidad. Si se tiene vida, seguiremos adelante".