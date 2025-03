La postura de James Rodríguez, con repercusión en México; “era lo que se esperaba"

El futuro de León en el Mundial de Clubes de la FIFA que será en este 2025 en Estados Unidos es lo que más viene siendo noticia en México luego de que se confirmara que el club de Guanajuato fuera expulsado por el tema de la Multipropiedad, ya que pertenecen a los mismos dueños del Pachuca, equipo que también está en el certamen internacional.

Esto tuvo un efecto también en lo que venía armando el elenco ‘esmeralda’, en especial por los fichajes que hizo, como en el caso del colombiano James Rodríguez , quien de hecho una de las motivaciones para reforzar a los ‘panzas’ fue la participación en el torneo.

Por eso, el viernes hubo una conferencia de prensa del León en la que asistieron sus principales figuras y por supuesto el ‘10’ cucuteño no sería la excepción.

¿Qué dijo James Rodríguez sobre expulsión de León del Mundial de Clubes?

“Es una injusticia grande. No solo yo, sino todos los que estamos acá. El equipo que vaya a entrar se ve manchado el fútbol. El club ha hecho cosas grandes, gente que ha comprado cosas, hinchas que han hecho deudas por poder ir. Tengo dudas sobre todas estas cosas. Es raro. Hay un interés grande para que alguien esté ahí”, aseguró el colombiano ante los medios de comunicación.

Por supuesto, estas palabras de James Rodríguez tuvieron repercusión en México, donde se sorprendieron por el temple y las declaraciones del ‘10’ de León.

“Que ayer James Rodríguez fuera uno de los que habló y lo hiciera con tremenda jerarquía, es algo que esperaba el aficionado del León”, destacó el periodista Paco Montes, quien cubre el día a día de los ‘esmeralda’.

Además, otro comunicador se refirió a la postura de Rodríguez Rubio de permanecer en León, pase lo que pase con el tema del Mundial de Clubes.

“El mensaje que la afición del #León quería escuchar de parte de James Rodríguez: "Yo no me voy de acá si no vamos al Mundial, estoy feliz y tengo un contrato que voy a cumplir hasta el último día”. Ya no más desinformación ni rumores absurdos”, escribió Ezequiel García en su cuenta de ‘X’.

Lo cierto es que las palabras y la decisión del colombiano han tenido eco en México, donde aplauden su apoyo de cara a recuperar el cupo del Mundial de Clubes y de paso mostrar compromiso con los de Guanajuato.