Leicy Santos se despide del Atlético de Madrid: estas fueron sus últimas palabras en el club

¡Un lindo adiós! En el último partido de la temporada de la Liga F de España, Leicy Santos, jugadora de la Selección Colombia femenina se despidió del Atlético de Madrid, equipo en el cual militaba desde el 2019 y en el que logró más de 139 partidos jugados.

La colombiana, quien sumó minutos en el triunfo de las 'colchoneras' 1-0 contra Villarreal, aprovechó para dar unas sentidas palabras al club que la acogió de grata manera desde su arribo. "Hola familia. Este es el discurso más duro que he hecho en mi vida. Recuerdo cuando esa niña llegó de Colombia con una ilusión inmensa de querer venir a demostrar mi fútbol y mi talento. Quiero dar las gracias a una persona muy especial, María. Tú me diste una oportunidad para que me pudieran conocer en el fútbol", comentó en primera instancia la 'cafetera'.

Pero no se quedó ahí, sino que extendió su discurso mencionando su cariño por el conjunto español: "Gracias al Atlético de Madrid y a mis compañeras y por inyectarme la vena atlético. Y gracias a ustedes, afición, que han estado aquí cada fin de semana. Este equipo siempre ha luchado para estar donde hoy acabamos de colocarle, en Champions. Soy una hincha más del Atlético, como toda mi familia. ¡Aúpa Atleti siempre!".

❤️ 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐫𝐨𝐣𝐢𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚 🤍 pic.twitter.com/w0VoyQXaUC — Atlético de Madrid Femenino (@AtletiFemenino) June 15, 2024

Es que es válido mencionar que durante la despida de Leicy Santos otra futbolista sudamericana le dijo hasta luego al Atlético de Madrid. Todo se trata de la brasileña Ludmila da Silva quien acumuló siete temporadas en el equipo y jugó 196 partidos.

Por ahora, si bien el equipo 'colchonero' no pudo quedarse con el trofeo del campeonato local, sí clasificó a a la UEFA Women's Champions League. Situación que tiene a los hinchas muy emocionados por lo que será la participación en la siguiente edición de la máxima competencia de clubes.

¿Dónde jugará Leicy Santos la próxima temporada?

A inicios de abril, se confirmó la exfutbolista de Independiente Santa Fe tomará rumbo a Estados Unidos, ya que ahora hará parte del club Washington Spirit, institución con la cual firmó un contrato por tres años.

En su momento, en el comunicado del equipo no dudaron en reconocer el talento y la importancia de tener a la colombiana en sus filas. "Llevar a Leicy al Spirit es un paso importante para hacer avanzar a este equipo. Es implacable en el tercio de ataque y puede crear oportunidades a voluntad con sus pases. Estamos encantados de tenerla".