León sorprendió con decisión sobre James Rodríguez en la Leagues Cup

James Rodríguez es noticia este martes 5 de agosto y todo por cuenta de su titularidad con León para el juego contra Columbus Crew, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup. En el ambiente del club de Guanajuato se rumoraba que no iba ser tenido de la partida por una lesión. El DT Eduardo Berizzo había comentado en rueda de prensa que estaba en duda y por eso se pensaba que no lo iba arriesgar en un encuentro en el que no luchan por nada, puesto que ya están eliminados.

Once titular de León vs. Columbus Crew: Jiménez, Moreno, Barreiro, Frías, Bellón, Reyes, Fonseca, Beltrán, Echeverría, Rodríguez y Funes Mori.

¡LEEEEEÓOOOON! 🦁 ¡LA FIERA! 🇳🇬



Este es nuestro once inicial.



Regístrate ya en @calientesports y recibe $1,000 de regalo para meterle a nuestro equipo.



📲 https://t.co/dbNcCZAA3r#MásAcciónMásDiversión 🔥 pic.twitter.com/GENO6NqRTf — Club León (@clubleonfc) August 5, 2025

Los titulares de Columbus Crew