"Me llena de mucho orgullo poder compartir con Jhon Arias todos los días en Wolverhampton"

En Inglaterra, hay un colombiano que es la sensación por su llegada y porque en sus primeros minutos anotó gol. Se trata de Jhon Arias, quien debutó con el Wolverhampton, anotando el único gol en la derrota 2-1 con Girona, en juego de preparación. En ese mismo encuentro se destacó el regreso de Yerson Mosquera, defensor que ha sufrido muchas lesiones, pero que esta muy contento de tener a otro compatriota en las tolda de los 'wolves'.

Este martes, en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Mosquera no ocultó su felicidad por el estreno de Arias. “Tuve la oportunidad de felicitarlo por ese gran inicio. Contento por él (Arias). Al final son cosas que no podemos evitar y las cuales estamos expuestos, gracias a Dios ya pude jugar mis primeros minutos nuevamente. Espero seguir de la mejor forma (…) Él habla inglés, cosas que no me sorprendían porque es un jugador que se dedica mucho a aprender cosas nuevas, muy disciplinada y correcta en sus cosas”, dijo de entrada sobre los primeros momentos que ha compartido con el exFluminense.

Yerson Mosquera en el Wolverhampton. MANJIT NAROTRA/DPPI via AFP

Luego, el oriundo de Apartadó se refirió al proceso de adaptación de Arias y como el ambiente del equipo facilita mucho más todo. “Me llena de mucho orgullo poder compartir con Jhon todos los días, de poder aprender de él ya que es un excelente jugador (…) La hinchada de aquí tiene algo bueno, que es que te apoyan y brindan esa confianza desde el día uno, eso es fundamental porque hace parte fundamental de la adaptación de jugador. Siempre han mostrado ese cariño por jugar aquí en el club, son hinchas que te exigen, pero siempre dan confianza”, agregó.

Por lo pronto, tanto Mosquera como Arias tendrán un nuevo reto con los Wolves este sábado 9 de agosto, cuando enfrenten al Celta de Vigo, a las 9:00 a.m. (hora Colombia), en juego de preparación en el Molineux Stadium. Todo eso, con miras al debut en Premier League contra el Manchester City, el próximo 16 de agosto.