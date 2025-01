¿León y James Rodríguez sí pueden perder los puntos con Atlas?: en México aclararon todo

La aventura deJames Rodríguez en León de México comenzó una victoria sobre Atlas, sin embargo, tan pronto se dio el pitazo final, la prensa del país manito aseguró que el equipo rojinegro podría demandar los puntos por presunta alineación indebida de 'La Fiera'. Ahora, este domingo, con el reglamento en mano, aclararon todo.

"Mucho ojo, de no creerse. Atlas buscaría quedarse con la victoria y con los tres puntos en mesa, ya que se quejarían por alineación indebida. Todo tras el calentamiento de Guardado (Andrés) en el campo, sin estar del todo convocado. ¿El debut de James Rodríguez pasaría a segundo término?", fue la aseveración que hizo el periodista Diego 'Flaco' Sandoval luego de culminar en el encuentro en Guadalajara.

De inmediato las alarmas saltaron en el conjunto esmeralda, puesto que habían empezado con el pie derecho y sobre todo en un juego difícil al ser en condición de visitante. En las últimas horas, el medio mexicano 'San Cadilla' compartió el apartado del reglamento que hace énfasis en ese tipo de situaciones y generó tranquilidad en 'La Fiera'.

"ARTÍCULO 26: Se considera alineación indebida: a) Cuando un jugador no este registrado en la hoja de alineación e ingrese al terreno de juego durante el transcurso del partido, ya sea como titular o suplente. b) Cuando en un partido oficial participe un jugador que por cualquier causa se encuentre suspendido por el Comité Ejecutivo, Comisión Disciplinaria o cualquier autoridad de la FMF con facultad para sancionar, o por organismos de la FIFA y/o el TAS. En caso de los integrantes del Cuerpo Técnico, el supuesto se actualizará con el simple hecho de que sea alineado. c) No respetar las condiciones de alineación contempladas en cada Reglamento de Competencia, según la División o Categoría de que se trate. d) La suplantación de jugadores y de integrantes del Cuerpo Técnico", dice el reglamento del fútbol mexicano.

No procederá mi querido Paco, porque #Atlas no la hará. No hay alineación indebida, gana Laaa Fieeera. https://t.co/g3qSdXvGX3 — San Cadilla (@SanCadilla) January 19, 2025

¿Cómo le fue a James Rodríguez en su debut con León?

El '10' colombiano fue suplente, pero ingresó a 65 minutos y le cambió la cara a su equipo que en ese momento perdía 1-0. Al 81', Camilo Vargas derribó a James dentro del área y el juez central sancionó penalti. Adonis Frías facturó desde los doce pasos. Finalmente, Jhonder Cádiz puso el 2-1 a favor de 'La Fiera' en el minuto 95 del partido.