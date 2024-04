Leyvin Balanta, de ser campeón de Copa Sudamericana a jugar en el fútbol de Nicaragua

Tras su exitoso paso por el fútbol colombiano, donde se coronó campeón con Independiente Santa Fe tanto en la Liga como en la Copa Sudamericana, ahora Leyvin Balanta, lejos de su país, goza de buen presente en el Real Estelí, de Nicaragua.

Es por eso que, en charla con Gol Caracol para la sección especial ‘Embajador de la Semana’, el futbolista ‘cafetero’ de 33 años reveló lo que ha sido su experiencia en el fútbol centroamericano, el gran reconocimiento de campeón continental que le recuerdan a toda parte que va y el deseo de volver a vestir los colores del cuadro ‘cardenal’.

“Me siento feliz y contento porque gracias a Dios hay trabajo, el fútbol de Nicaragua ha evolucionado de una manera muy increíble, la verdad es que aquí se juega rápido. Cuando yo llegué, despectivamente dije Nicaragua, pero bueno, vivir esta experiencia ha sido una de las cosas más bonitas en mi carrera, porque la gente aquí le gusta el fútbol y son muy apasionados, de pronto no es un fútbol muy vistoso, pero poco a poco va a ir creciendo”, indicó de entrada Leyvin Balanta para Gol Caracol.

Sumado a eso, el reconocido atacante dio detalles de lo que ha sido su día a día en el nuevo país, donde, afirma, se gana bien y podría igualarse el salario con algunos equipos del fútbol colombiano: “La verdad en Nicaragua, en el equipo que estoy bien, se maneja el tema económico bien, similar con equipos de Colombia. Obviamente a nosotros los extranjeros nos pagan un poco más. La verdad no hay quejas, hay buenos ingresos y para uno futbolistas eso es lo primordial”.

Leyvin Balanta, jugador del Real Estelí FC de Nicaragua. Foto: Archivo particular.

¿Qué fue lo que más le llamó la atención del fútbol en Nicaragua?

“La verdad es que este fútbol me sorprendió, especialmente por los buenos jugadores que hay, de pronto por el tema del país, el fútbol no es muy vistoso. Cuando yo recién llegué se hizo una buena presentación en el torneo de Centroamérica, llegando hasta la final. Nunca antes en el fútbol de Nicaragua se había vivido una experiencia de esas, la verdad para mí también fue muy bonito porque llegué acá a aportar un poco de mi experiencia y enseñarles a mis compañeros cosas que yo he vivido más que ellos”.

La adaptación al nuevo fútbol, país y liga...

“Tuve la fortuna de tener buena afinidad con el cuerpo técnico y poco a poco ahí vamos de la mano de Dios creciendo. Lo que yo más pueda contribuir al fútbol, de Nicaragua para que sea más competitivo. La adaptación ha sido buena, a la ciudad, al fútbol. Aquí es competitivo, no tácticamente como el colombiano, pero si aquí te equivocas te cobran. Con el tiempo este país se ha ido ganando un lugar en el fútbol”.

¿Recuerda la noche del 9 de diciembre de 2015?

“Lo de la Copa Sudamericana fue algo inolvidable. Aquí cuando llega un jugador extranjero, siempre buscan la manera de mirar el curriculum. Cuando yo llegué, lo hice en silencio y poco a poco se han ido dando cuenta que la trayectoria mía, me preguntan que cómo se vivió todo en esa final contra Huracán. Yo siempre trato de aportar a mis compañeros”.

Leyvin Balanta en acción de juego con el Real Estelí FC. Foto: Archivo particular.

¿Sueña con regresar a Santa Fe?

“Uno como jugador siempre quiere estar en un lugar cómodo y Santa Fe para mí siempre ha sido mi casa, el día que se me dé la oportunidad de regresar no lo dudaría. Aquí tengo contrato hasta mitad de año, no sé lo que pueda pasar”.