Linda Caicedo, otro día en la oficina: protagonista, con gol, en el Real Madrid femenino

Con Linda Caicedo como principal figura, el Real Madrid femenino venció 4-1 a Sevilla, este sábado, en el duelo correspondiente a la duodécima jornada de la Liga de España femenina.

Y es que, correspondiendo a la confianza por parte de Alberto Toril, la ‘cafetera’ respondió en la cancha por qué hizo parte del onceno titular y, a pesar de las cinco modificaciones que el español realizó durante el juego, no salió del campo durante todo el encuentro.

Á tan solo diez minutos, a la colombiano la agarraron con todo, hasta cometerle una falta; esto, en su intención de neutralizarla.

Linda Caicedo, ante una nueva oportunidad con el Real Madrid femenino, ahora en La Liga F Getty Images

No obstante, a pesar de que Sevilla buscó parar a Linda, Real Madrid se hizo fuerte por medio de Sheila García a los 19 de juego, cuando la ‘merengue’ sentenció la apertura del marcador.

Publicidad

Pero la cosa no quedaría ahí, pues a los 25’ Sandie Toletti marcó el 2-0 a favor de las dirigidas por Alberto Toril, que ya ganaba con comodidad.

Ante el gran festival de goles, Linda Caicedo no se quedaría sin el suyo y, con una jugada de ‘fantasía’, que concluyó en un remate de media distancia, sentenció el 3-0 a los 29 minutos, a favor del Real Madrid femenino.

Publicidad

Finalizando la primera mitad, en el tiempo adicional, Signe Bruun aprovechó una mala salida de Sevilla, para rematar desde afuera, ‘colgando’ a la arquera rival, sellando el 4-0 parcial del compromiso.

Ya en el complemento, en el ‘merengue’ hubo varias modificaciones; eso sí, dentro de las cuales no destacaba el nombre de Linda Caicedo, quien disputó todo el compromiso en el terreno de juego.

Su desequilibrio, enganche y visión fueron el pilar en un Real Madrid, que, con cuatro goles de diferencia en el marcador, no bajó los brazos y siguió insistiendo en campo rival.

Linda Caicedo, jugadora colombiana, ha sido figura del Real Madrid femenino, con goles y asistencias Getty Images

De todas maneras, a los 73 minutos, Sevilla ‘aceleró’ y encontró con el descuento, por medio de Alba López, para el 4-1 parcial.

Publicidad

Este fue un ‘baldado de agua fría’, pero que no apagó el poderío ofensivo de las madrileñas, quienes, lideradas por Linda Caicedo, tuvieron una que otra opción más para marcar y ampliar el resultado.

Al final, fue 4-1 a favor para el Real Madrid femenino, que no tuvo ‘piedad’ con Sevilla, en el duelo correspondiente a la duodécima jornada de la Liga de España.