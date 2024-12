Linda Caicedo y Mayra Ramírez jugarán 'cuartos' de la Champions League: Real Madrid 1-2 Chelsea

El Real Madrid mereció más en el Alfredo Di Stéfano. Nuestro equipo cuajó un buen partido ante el Chelsea en la última jornada de la Fase de Grupos de la Women’s Champions League, aunque no fue suficiente para hacerse con la victoria. Weir abrió el marcador en el primer tiempo. Sin embargo, en la segunda mitad, dos penaltis anotados por Macario en tan solo cinco minutos impidieron el triunfo de las madridistas, que tuvieron numerosas ocasiones para marcar. Con este resultado, las de Toril llegan a los cuartos de final como segundas del Grupo B. El equipo conocerá a su próximo rival en el sorteo que se celebrará el 7 de febrero en Nyon.

Nuestro equipo no pudo empezar de mejor manera. Después de un intento de Weir que Hampton atrapó al poco de comenzar el choque, la escocesa no perdonó en el minuto 7. Linda Caicedo recibió un pase de Olga en el área y retrasó el balón a Weir, que batió a la meta rival por arriba. El ritmo era alto y las visitantes replicaron en el 13’ con un disparo escorado de Reiten que Misa envió a córner hábilmente. Olga pudo ampliar la renta en el 26’ tras conectar un disparo en el área que se marchó rozando el palo. Ya al borde del descanso, Misa evitó que el Chelsea igualase el encuentro con una fantástica parada al zurdazo de Charles desde el lateral del área.

Linda Caicedo en Real Madrid vs. Chelsea, por la Champions League femenina. Real Madrid femenino.

Sin suerte para el Real MadridTras el paso por los vestuarios el conjunto inglés continuó en busca del gol del empate. Lo encontró en el 51’ tras el penalti de Olga a Macario, que la centrocampista visitante transformó en el 1-1. La suerte no sonreía a nuestro equipo y, solo cinco minutos después, Olga golpeó con la mano el balón dentro el área y de nuevo Macario anotó desde los once metros. El Madrid buscó el tanto con disparos lejanos de Weir y Angeldahl que no encontraron portería.

La sueca continuaba intentándolo y tuvo dos ocasiones consecutivas. Primero con un centrochut a balón parado que se estrelló contra el larguero, y después al rematar un pase de Feller que salió rozando el palo (67’). La propia Feller tuvo su oportunidad después tras una gran asistencia de Weir que la dejó frente a Hampton, pero envió el balón por encima del larguero. A pesar de las numerosas ocasiones, derrota en el Di Stéfano.