"Directivos de Millonarios le pidieron a Alberto Gamero que no se acelerara en sus decisiones"

Este martes en su cuenta de 'X', Javier Hernández Bonnet entregó información relacionada con el futuro de Alberto Gamero , quien según sus fuentes le habría anunciado a los directivos de Millonarios su intención de renunciar a su cargo de director técnico. Esto, luego de no clasificar a la final de la Liga Betplay II 2024 del fútbol colombiano.

Y aparte de los posteos en la mencionada red social, Hernández Bonnet también intervino en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', para hacer referencia a lo que le han informado con el correr de las horas.

"Muchos salen a desmentir noticias, eso es algo muy seguido. Me voy a referir al caso de Gamero. El señor Gamero estuvo en Argentina, invitado al partido Racing vs. River por Juan Fernando Quintero y un amigo me llamó a contarme. Ahí empezó el trabajo investigativo, para saber qué estaba haciendo allá y qué pasa con él", inició el director general de Gol Caracol.

En medio de sus explicaciones del caso, también complementó al decir que "me cuido de solamente dar noticias comprobadas, porque sé que dos o tres salen a desmentir las noticias. Podrá Millonarios como entidad decir que Gamero no ha renunciado, pero aún no hay ningún boletín de Millonarios al respecto. Pero puedo decir que Gamero renunció, otra cosa es que no se la aceptaron".

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, en medio de un entrenamiento Facebook Oficial de Millonarios

Para todos en las huestes albiazules fue un duro golpe el hecho de no haber logrado pelear por la estrella en este segundo semestre de 2024, algo que se consumó en la sexta fecha cuando el empate frente a Pasto y el triunfo de Nacional sobre Santa Fe en El Campín, desencadenaron con la clasificación a la final de

Hernández Bonnet agregó que "con ese escenario, a Gamero (los directivos) le pidieron que no se acelerara, porque estaba en un estado de frustración máximo y profundo, por no jugar la final del fútbol colombiano. Le dijeron que la tomara suave, que se fuera a descansar, por eso se encuentra en Buenos Aires. Cuando venga de Buenos Aires seguro va a hablar con los directivos".

¿Y los refuerzos de Millonarios para 2025?

En la misma franja informativa, Ricardo Orrego habló de la estructura que quiere armar en su nómina Millonarios. "No van a llegar mayores nombres a reforzar a Millonarios, llegaría un extremo y se irían Jorge Arias y Jhon Córdoba, si se van ellos, serían dos plazas más vacantes. No tienen como plan, ni renovar, ni revolcar, ni revolucionar la plantilla de jugadores, con lo que hay se va a trabajar en el 2025", explicó el jefe de 'Caracol Sports'.