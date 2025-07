A Edwuin Cetré, su DT en Estudiantes le exige más, pese a marcar golazo de chilena

Edwuin Cetré fue gran figura con Estudiantes de la Plata en la noche de este lunes 21 de julio, al marcar un verdadero golazo de chilena y asistir para el triunfo de su equipo 2-1 sobre Hurácan en la continuación de la segunda fecha en el actual campeonato en Argentina.

Pero pese a que el colombiano se erigió con semejante anotación, y que ya es viral en redes sociales, su director técnico en el 'pincha' le pidió un poco más en su rendimiento.

¿Qué dijo el DT de Estudiantes tras el golazo de chilena de Cetré?

Así las cosas, en la rueda de prensa posterior al compromiso, a Eduardo Domínguez le consultaron por la actuación del exJunior de Barranquilla e Independiente Medellín. Alabó su gol, pero sabe que puede dar más dentro de la cancha.

Edwuin Cetré, jugador colombiano que milita en Estudiantes de la Plata. AFP

"Edwuin Cetré sigue siendo influyente en ataque, pero necesitamos más de él y lo sabe. Hoy (lunes) se le dio su situación individual con un golazo de otro partido. Tenemos la posibilidad de tener jugadores de jerarquía para destrabar el juego. Necesitamos constancia", expresó el DT de Estudiantes en su charla con los medios de comunicación.

El número '18' del 'pincha', y que entró para el inicio de la parte complementaria, también se reportó con asistencia para su compañero Alexis Castro, quien marcó el 2-1 definitivo.

Más declaraciones de Eduardo Domínguez, técnico de Estudiantes de la Plata

- Levantarse del gol tempranero de Huracán

"Nos costó el golpe del gol tempranero, entramos en una vorágine de nerviosismo. Se siente la tensión dentro del campo de juego, nos pagan para sobrellevarla mejor, y tenemos jugadores de jerarquía para hacerlo. Tuvimos situaciones en el primer tiempo, pero no pudimos concretar".

- El apoyo de la hinchada es incondicional

"No suelo hablar en el vestuario cuando el equipo gana, pero hoy les comenté lo que nos va a cambiar de la semana pasada a esta. El hincha nos acompaña porque nosotros le damos al hincha, si no se va a manifestar como lo hizo en el primer tiempo, que está en todo su derecho. El apoyo es incondicional. Cuando la gente ve algo que no le gusta se va a expresar. Yo estoy bien, estoy tranquilo, estoy motivado. Me gusta el desafío de jugar octavos de final de Libertadores y buscar otra final en el torneo local".