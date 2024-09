Luis Díaz, a la espera de volver a la titular con Liverpool en el duelo con Wolverhampton

Liverpool es uno de los protagonistas de la Premier League, siendo el segundo en la tabla de posiciones solo por detrás del poderoso Manchester City. Por eso, cada partido es importante para el equipo de Merseyside y eso lo sabe el colombiano Luis Díaz , una de las figuras de los ‘reds’.

Y este sábado será un nuevo desafío para el cuadro dirigido por el neerlandés Arne Slot, pensando en no perder de vista al líder. El rival a vencer será el Wolverhampton.

Liverpool, de Luis Díaz, vs Wolverhampton EN VIVO por la Premier League:

Fecha: sábado 28 de septiembre de 2024

Hora: 11:30 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Molineux (Wolverhampton)

Transmisión: ESPN/ Disney Plus

Luis Díaz, en el partido del Liverpool contra el Wolverhampton. Foto: AFP

El colombiano Luis Díaz viene de ser suplente y no jugar el miércoles en el duelo de la tercera ronda de la Carabao Cup, en lo que fue golerada 5-1 contra el West Ham, en un encuentro en el que no vio minutos por decisión de Arne Slot.

El nacido en Barrancas ha hecho parte de la rotiación en el ataque que ha implementado el técnico neerlandés, quien desde su llegada y ante los constantes partidos por competencias locales en Inglaterra y por su participación a nivel internacional, que es la Champions League, ha decidido darle rodaje a todos sus jugadores para evitar lesones y que todos tengan su tiempo de juego.

A pesar de eso, Luis Díaz es pieza clave en el Liverpool, siendo el máximo goleador de los reds en el tramo inicial de la temporada en la Premier League, reportándose con cinco goles y una asistencia, en las primeras cinco fechas del campeonato inglés.

De esa manera, el guajiro se ha consolidado como el titular en la liga, y ha comenzado como suplente contra el Milan en Champions League y frente al West Ham en la Carabao Cup.

Uno contra el Brentford y dobletes frente al Bournemouth y Manchester United son los registros de Luis Díaz hasta la fecha en la Premier League.

Y el técnico Arne Slot, tiene plena confianza en el colombiano, ya que recientemente afirmó que “siempre ha tenido esto y marcó ocho goles en Premier la temporada pasada y con la calidad que tiene, tal vez no estuvo a la altura. ¿Perdió muchos goles? Quizás tuvo mala suerte, pero un jugador de su calidad marca goles".

Por su parte, Luis Díaz también en las últimas horas destacó la labor que viene haciendo el DT neerlandés del Liverpool , que lo ha potenciado a él y a sus compañeros, para estar siendo protagonistas en todos los torneos que están disputando.

Luis Díaz con el Liverpool. PIERO CRUCIATTI/AFP.