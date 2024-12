Luis Díaz, cerca de perder a uno de sus grandes amigos en Liverpool: AC Milan va con toda

Así como Luis Díaz , Cody Gakpo, Mohamed Salah, Diogo Jota, entre otros jugadores, gozan de un brillante presente en el Liverpool , otros no la pasan tan bien. Este es el caso de Darwin Núñez, quien no ha podido consolidarse desde la llegada de Arne Slot como director técnico. El delantero uruguayo no ha estado fino de cara al arco y sus estadísticas lo muestran.

En 1.229 minutos disputados en total y repartidos en 23 compromisos, entre Premier League, Carabao Cup y Champions League, el atacante tan solo tiene cuatro goles y tres asistencias. Además, ha recibido cinco tarjetas amarillas. Razón por la que las críticas no han faltado y se convirtió en uno de los futbolistas que podrían salir muy pronto de los 'reds'.

El mercado de pases invernal inicia el 1 de enero de 2025 y, por eso, las ofertas 'llueven'. En esta ocasión, llegó una desde Italia, con interés por Darwin Núñez. 'TuttoMercato' informó que "AC Milan ha comenzado a negociar con el Liverpool por el traspaso del delantero uruguayo, de 25 años". Pero no fue lo único y dieron detalles de la propuesta en números.

"Por el 'charrúa' han tasado una oferta inicial de cuatro millones de libras esterlinas como cedido, y adicional, una opción de compra de 42 millones de libras para julio del 2025", sentenciaron. Recordemos que el 'rossoneri', en su nómina, tiene a Álvaro Morata, Tammy Abraham y Luka Jović, en la posición de '9'; ahora, este último está gravemente lesionado.

Luis Díaz, Darwin Núñez y Mohamed Salah celebran un gol con Liverpool Getty Images

Sin embargo, no es la única posición en la que suele desempeñarse Darwin Núñez, pues al amigo de Luis Díaz también se le ha visto jugar como extremo, por una banda. Allí, sus principales rivales serían Samuel Chukwueze, Christian Pulisic, Noah Okafor y Rafael Leão. De esa manera, hacerse con el puesto no sería nada fácil, sea de delantero o extremo.

Cabe aclarar que el uruguayo y 'Lucho' hicieron una amistad y han sido constante apoyo entre ellos, junto con el volante argentino, Alexis Mac Allister. El hecho de hablar español, ser sudamericanos y tener costumbres similares, generó que se diera este vínculo, hasta el punto de que se las ha visto protagonizando divertidos videos en las diferentes redes sociales.