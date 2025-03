Luis Díaz, con la mente en la Selección Colombia, pero ya le 'hace ojitos' al Barcelona

Luis Díaz es uno de los jugadores insignia de la Selección Colombia y una de las figuras del Liverpool de Inglaterra. Si bien en este momento su mente está puesta en el partido de este martes contra Paraguay, por las Eliminatorias Sudamericanas, desde España filtraron detalles de cómo va su posible fichaje al Barcelona.

Luego de su gol contra Brasil, Díaz volvió a sonar en la prensa, pero no precisamente por su anotación y desempeño sino por sus términos contractuales con Liverpool y el supuesto acercamiento de los 'culés'.

Los medios ibéricos aseguran que el guajiro si está a la espera de una oferta oficial de los catalanes. “Según ha podido saber 'Mundo Deportivo' de fuentes cercanas al jugador, Luis Díaz está a la expectativa de que el FC Barcelona mueva ficha para saber si apostará por él o no de cara al próximo curso”, contaron de entrada.

Luis Díaz ha ocupado portadas en la prensa de Europa. Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

El citado portal fue más allá y dejó en claro que 'Lucho' sí se siente feliz porque un club de esa categoría se fije en él. "Sueña con vestir de azulgrana y está dispuesto a esperar lo que haga falta para cumplir su sueño", agregaron.

Ahora bien, Díaz Marulanda tampoco se deja llevar por los rumores y se apega al refrán: hasta no ver, no creer. "No quiere ilusionarse hasta ver que el club azulgrana le dé alguna señal de que va a ir a por él”, reseñaron sobre el futbolista colombiano.

En cuanto a las negociaciones, muchos se preguntan por qué el conjunto 'culé' no ha dado el primer paso y todo tiene una razón principal: los impedimentos para contratar. "Barcelona lo tendrá en la mira una vez concluya la actual temporada, en caso de que se logre "flexibilizar el ‘fair play’ de La Liga, que tantos dolores de cabeza le ha dado en las últimas temporadas a raíz del fiasco del fondo alemán Libero", concluyeron.

Lo cierto es que Díaz tampoco se marchará por cualquier cifra, puesto que en estos momentos es uno de los peores pagos del Liverpool pese a tener un rol importante bajo las órdenes de Arne Slot.