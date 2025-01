Luis Díaz, criticado por polémica jugada con Liverpool: "Es vergonzoso, deberían multarlo"

Luis Díaz no ha tenido su mejor inicio de año. En lo que va de 2025, dijo presente contra Manchester United, Nottingham Forest y Brentford, pero no ha sido influyente en el juego. De hecho, en ninguno de esos tres compromisos, disputó los 90 minutos, ya que fue sustituido antes del final. Además, sucedió algo que no es habitual en él: recibió una tarjeta amarilla.

Por eso, las dudas y críticas no han faltado. Prueba de ello es que se le ha cuestionado al director técnico, Arne Slot, por el uso del guajiro como referente de área, en la posición de '9'. Sin embargo, el estratega argumenta que ha respondido de buena manera y que estar rodeado por figuras como Mohamed Salah, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai ha funcionado.

Pero en el más reciente encuentro, donde los 'reds' vencieron 2-0 a Brentford, Luis Díaz fue el primer cambio, saliendo de la cancha al minuto 64 para dar paso a Darwin Núñez . Justamente, el uruguayo fue el autor de ambos tantos, siendo la figura del partido. Ahora, las miradas se centraron en 'Lucho' por una acción que dio para la polémica y el debate.

En el segundo tiempo y con Liverpool 'volcado' al ataque, el delantero colombiano sorprendió al borde del área, remató y el arquero, Mark Flekken, atajó. No obstante, dio rebote, el 'cafetero' estuvo atento e intentó ganar el esférico. Fue en ese instante donde el guardameta se lanzó para hacerse con la pelota y el guajiro cayó al suelo, reclamando un penalti .

En Brentford argumentaban que había simulado y la terna arbitral vio lo mismo, por lo que no se sancionó nada. Eso sí, las críticas no faltaron. En medio de la transmisión del juego, por la señal de 'Sky Sports', Kris Boyd, exfutbolista escocés que hizo parte de Middlesbrough y Nottingham Forest, señaló a Luis Díaz, argumentando que había jugado 'sucio'.

Luis Díaz en Brentford vs. Liverpool. Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

"Oh, no, lo van a multar por saltar, y con razón. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Vergonzoso. Vergonzoso. Lo que hizo no estuvo nada bien", afirmó. Pero no fue el único, pues el exárbitro, Mike Dean, quien también estaba en el programa de 'Soccer Saturday', complementó lo siguiente respecto a la acción: "Para mí, tampoco es penalti. Dio fue un salto y ya".