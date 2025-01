Compañero de Luis Díaz en Liverpool al borde del colapso: "Nunca tiro la toalla"

Liverpool tuvo que trabajar a fondo para derrotar al Brentford en la Premier League. El equipo donde milita Luis Díaz se impuso 0-2 a las 'abejas' , pero los goles de los 'reds' llegaron en el tiempo de adición de la parte complementaria. El triunfo les permitió a los de Arne Slot mantenerse en la cima del torneo inglés; sin embargo, en las toldas del elenco de Merseyside saben que en cada juego deben dar lo mejor.

Precisamente de este tema, de siempre entrenarse a tope y no rendirse nunca, habló un compañero de Díaz Marulanda tras el partido de la jornada 22. Fue el uruguayo Darwin Núñez, autor del doblete para la vitoria del Liverpool , el que dejó unas reflexiones.

"Creo que hay que mantenerse mentalmente fuerte, no rendirse nunca. Sí, hay momentos que son muy difíciles para nosotros los jugadores, para mí es ahora mismo, pero nunca tiro la toalla", dijo el artillero 'charrúa' en declaraciones a 'Sky Sports'.

Darwin Núñez con el Liverpool. JUSTIN TALLIS/AFP.

Pese a los goles anotados al Brentford, Núñez reconoció que no ha tenido el mejor de los desempeños en la presente temporada, y como delantero que es, la gente se fija en eso; en inflar las redes contrarias.

"Siempre sigo trabajando. En los entrenamientos, si necesito quedarme y entrenar más, me quedo para mejorar. Creo que el trabajo que hago en el campo también sirve para ayudar al equipo a defender. Creo que siempre lo he hecho bien, pero no he marcado goles y sé que la gente se fija en eso. El delantero tiene que marcar goles", complementó el delantero del Liverpool.

Por último, Darwin Núñez indicó que lo resta es seguir trabajando, mejorando en las sesiones de prácticas y mantener esa mentalidad ganadora. Agradeció el aliento y apoyo de sus seres cercanos.

"La verdad es que estoy pasando por un momento difícil y, como dije antes, me mantengo centrado en mi trabajo y en darlo todo por el Liverpool. Creo que es importante mantener la cabeza alta y siempre digo que tengo que trabajar porque necesito mejorar. Me mantengo fuerte con esta mentalidad y con el apoyo de mi familia y de la afición, que son increíbles", concluyó el delantero de 25 años.