Luis Díaz directo y de frente tras el título de Liverpool en Premier League; "no muchos creían"

Luis Díazfue uno de los grandes estandartes para que Liverpoollevantara un nuevo trofeo de la Premier League. El guajiro tuvo grandes números, anotando 13 goles y generando cinco asistencias; sus presentaciones fueron aplaudidas por los hinchas y reconocidas por sus compañeros de equipo.

Luego del festejo eufórico con los 'reds', el oriundo de Barrancas habló con los medios oficiales del elenco de Merseyside. Allí se mostró complacido por levantar un nuevo trofeo con Liverpool; si bien "muchos no creían" en el plantel al inicio de la temporada. Díaz Marulanda fue directo y de frente.

"Recordé muchas cosas de cuando era niño. Quería jugar en un equipo grande, soñaba con jugar en la Premier League y jugar en un club tan importante como el Liverpool. Y como he pasado por muchas situaciones difíciles, estar aquí hoy y haber ganado un título de la Premier League significa que recuerdas muchas cosas, y estoy encantado por ello", precisó el '7' de los 'reds', al evocar el campeonato obtenido.

Liverpool se coronó campeón de la Premier League. AFP

El exJunior de Barranquilla y gran figura de la Selección Colombia se mostró contento por el gran momento que vive en lo futbolístico y espera seguir contribuyendo al club con lo mejor que sabe hacer dentro de la cancha: jugar y disfrutar.

Publicidad

"Creo que no muchos creyeron en nosotros (al principio de la temporada). Demostramos lo que éramos día tras día, desde el principio de la temporada. Aprendimos a creer en lo que teníamos, en lo que el entrenador nos pedía, y el equipo está lleno de calidad, grandes jugadores, y eso facilita un poco las cosas. Siento que estoy pasando por un muy buen momento. Estoy muy feliz de estar aquí, de formar parte de esta gran institución, de este gran club, y de tener grandes compañeros a mi alrededor", precisó.

El popular 'Luchito' complementó que desde el primer día que se vistió con los colores del Liverpool sintió un gran orgullo y ahora que ha visto que su trabajo ha ido dando frutos se siente complacido.

Publicidad

"Desde que llegué, sentí un gran orgullo. Siempre trabajé duro para lograrlo, y ver que ahora las cosas me salen bien me llena de orgullo y me alegra mucho porque para eso trabajo. Pero no somos nadie sin nuestros compañeros. Somos un equipo. Los delanteros y extremos siempre intentan ayudar con goles y asistencias, y ahora mismo he conseguido buenos números que lo demuestran. Se trata de jugar y jugar bien, apoyando al equipo con mi forma de jugar y disfrutándolo, como siempre", concluyó.