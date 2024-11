Luis Díaz, el ‘elegido’ del Liverpool ante posible ‘despedida’ de Mohamed Salah

Luis Díaz , que venía siendo borrado por el neerlandés Arne Slot, técnico del Liverpool, se ratificó como la gran figura del quipo luego de los tres goles que hizo en la cuarta fecha de Champions League, conquistas con las que acrecentó su condición de ídolo.

El guajiro aprovechó su reaparición en el equipo titular para dejarle claro a su director técnico que su talento no se puede relegar a la banca de suplentes.

De esta manera se consolidó como el delantero de moda de los ‘reds’ , pues no solo le llevó el balón del compromiso, ya que también recibió el trofeo de figura de la noche y salió de la cancha ovacionado en medio del coro de su propia canción, compuesta por la afición.

Este presente pone al estratega del club a pensar si seguirá enviando a su estrella a la banca o si contará con el ‘cafetero’ de manera más frecuente en los compromisos venideros, principalmente cuando el goleador egipcio Mohamed Salah empezó a despedirse de la hinchada roja.

¿Luis Díaz, elegido ante ‘despedida’ de Mohamed Salah?

El ‘Faraón’ es el actual ídolo de la fanaticada, se ha ganado el cariño y el respecto a punta de goles, y actualmente se especula con su posible partida del club, pues no ha renovado contrato y en redes sociales comenzó a decir adiós.

"Pase lo que pase, nunca olvidaré lo que se siente marcar en Anfield", publicó recientemente y las alarmas se encendieron más que nunca.

Los directivos no han logrado renovar el vínculo contractual con el africano y su partida luce inminente, lo que dejaría a ‘Lucho’ como el señalado para tomar el protagonismo y ser el nuevo faro del ataque.

Díaz ya está en los afectos de los seguidores de la escuadra del puerto británico, pero todavía no es el referente número uno del plantel, lo que podría darse a final de la temporada si Salah se va.

Al respecto, el entrenador Arne Slot ha dicho que no se ha reunido con el popular ‘Mo’ para convencerlo de quedarse en la institución y que solo se fija en su presente, ya que es evidente que aún no deposita al 100 % su voto de confianza en Díaz.



“No he hablado con él sobre ese tema... No miro las publicaciones de Instagram de mis jugadores, solo hablo con ellos, es la ventaja que tengo, y él está en un muy buen momento”, manifestó el timonel en rueda de prensa.

Lo cierto es que si Salah, de 32 años de edad, decide partir como agente libre al término de la temporada, la responsabilidad del ataque recaerá sobre el guajiro, que desde ya hace méritos para indicar que es una función que no le quedará grande.